【電動車】荷寶魯捷：電動車生產商估值偏貴　較看好組件及電池股

▲ 魯捷表示，看好電動車產業鏈，特別是組件及電池領域，因供應仍有短缺問題。

中資電動車股今年股價飛升，比亞迪 （01211） 、蔚來（美：NIO）、小鵬汽車（美：XPEV）。荷寶投資管理中國首席投資總監魯捷稱，未來五年，電動車在中國市場的滲透率，將由目前約5%，提高至20%，中國將是全球最大的電動車市場。

他表示，看好電動車產業鏈，特別是組件及電池領域，因供應仍有短缺問題，但下游的電動車製造商則持審慎態度，因相關股份估值已偏高，故即使看好電動車需求，但現階段避免投資電動車股。

高盛調高中資電動車股目標價，詳見【下一頁】

中資股今年表現亮麗，魯捷認為，現時中國股市在新興市場股市中的比重，大約較基準低2個百分點，隨中國經濟反彈，外資料會繼續流入中資股。

魯捷指，中國知道與美國的關係會改變，所以近年在工業升級、創意工業等投資很多，冀提高自給自足的能力，同時綠色經濟也是中國未來五年的施政重點，碳排放及新能源將會有快速發展。

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編輯：陳韻妍