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【美國大選】第一千金遭排擠？紐約市貼滿「不歡迎伊萬卡」海報

環球政治 12:05 2020/12/02

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【美國大選】第一千金遭排擠？紐約市貼滿「不歡迎伊萬卡」海報

美國大選結果幾乎塵埃落定，拜登成為美國候選總統。美國總統特朗普一家的去向也受關注，「第一千金」、特朗普長女伊萬卡似乎難重返紐約名流圈。多間外媒報道指，紐約市街頭貼滿了「不歡迎伊萬卡」海報，相信伊萬卡或不會重回故鄉曼哈頓（Manhattan）。

特朗普據報欲提前特赦子女 私人律師否認 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）一家過往一直是紐約名流圈的焦點，直到特朗普當選美國總統入主白宮後，伊萬卡搬到華盛頓居住。

《太陽報》（The Sun）等多個媒體報道指，紐約市街頭貼滿了「不歡迎伊萬卡」海報。這些海報是諧星組合「The Good Liars」製作。

美司法部長：未發現足以推翻結果的舞弊證據 【下一頁】

海報上印有寫著「不歡迎」（NOT WANTED）一詞的粗體大字，海報印有伊萬卡的照片，下方再印上「紐約不歡迎」字句。

伊萬卡拒回歸紐約名流圈 或移居新澤西州 【下一頁】

海報又指，伊萬卡的口音是「假上流」，配偶是「瘦長人」（Slender Man）。

早前有報道指，伊萬卡一家已打算不回曼哈頓，並有意移居至新澤西州，更計劃為位於貝德敏斯特（Bedminster）的特朗普國家高爾夫球俱樂部的一處住宅擴建，當地距離曼哈頓約有一個小時的車程。

責任編輯：林嘉莉

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