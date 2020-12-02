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【騰訊股價】大和下調騰訊目標價至700元　反壟斷法或會為騰訊帶來商機

股市 12:02 2020/12/02

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大和下調騰訊目標價至700元。

大和發報告評估內地反壟斷法規對騰訊 （00700） 的影響，指法規收緊對騰訊的審查，同時亦會帶來機遇。該行引述管理層指，雖然涉及境外VIE結構的併購或會被納入額外的監管考慮，但預計對公司通過投資中小企業少數股權，以實現內部有機增長的長期戰略和併購策略的影響有限。另外，內地監管部門正在為行業營造公平競爭的環境，相信會為騰訊帶來商機，由於中國短視頻領域競爭激烈，合併虎牙（美：HUYA）和鬥魚（美：DOYU）被當局視為壟斷行為的概率很低。

騰訊馬化騰談對2020年的感悟，詳見【下一頁】

大和對騰訊的目標價由710元，下調至700元，重申「買入評級」。騰訊半日惟跌0.78%，現價報573.5元，成交41.46億元。

大和指出，騰訊綫上遊戲業務在今年第四季及明年續強勢，預計發行的新遊戲將推動2021年的綫上遊戲收入增長達15%。隨著內地可支配收入持續增加，在綫娛樂消費時間變長，對騰訊遊戲業務的長期收入增長仍有信心。該行稱，騰訊在ARPPU方面有所改善，因此在傳統遊戲中看到盈利機會。預計內地安卓商店調低佣金率，騰訊在IVAS的毛利率將會提高，加上對新遊戲會推出更優惠的條款，騰訊作為遊戲發行商會獲得更高的收入。

大和強調，不認為中美緊張關係，會對騰訊遊戲業務產生任何實質影響。

相關文章：【馬化騰三觀】馬化騰：移動互聯網將迎下一波升級　「上不了船的人將逐漸落伍」

相關文章：【科技壟斷】反壟斷法對騰訊700影響多大？　不傷及遊戲、微信或對淘寶、抖音開放

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編輯：陳華

香港股票 騰訊控股（00700） 虎牙（美：HUYA） 騰訊
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