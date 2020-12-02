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【美國大選】特朗普據報欲提前特赦子女 私人律師否認

環球政治 12:53 2020/12/02

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美國總統特朗普據報考慮於離任前，提前特赦子女及私人律師朱利安尼。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登為美國候任總統。美媒報道，美國總統特朗普正考慮於離任前，提前特赦子女及私人律師朱利安尼。但朱利安尼於社交媒體否認提前特赦的消息，更斥責上述報道為假新聞。

【美國大選】司法部長：未發現足以推翻結果的舞弊證據 【下一頁】

《紐約時報》引述消息人士指，特朗普（Donald Trump）憂慮自己離開白宮後，自己的家人及親信可能遭拜登（Joe Biden）政府的司法部門起訴。

報道指，特朗普有意向家庭成員及親信作提前赦免（pre-emptive pardons），包括長子小特朗普（Donald Trump Jr）、次子埃里克（Eric Trump）、長女伊萬卡（Ivanka Trump）及伊萬卡丈夫庫什納（Jared Kushner）。

據悉，特朗普上周也與私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），就提前特赦後者一事商討。

【美國大選】特朗普急跌13萬Twitter追蹤者 拜登增逾百萬 【下一頁】

但朱利安尼其後於Twitter發文否認：

假新聞《紐約時報》又再説謊，從未就他們根據匿名消息的錯誤内容作討論，很難跟上他們的謊言。

特朗普上周宣布特赦前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），弗林在通俄門一案中向美國聯邦調查局説謊。

責任編輯：鄭錦玲

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