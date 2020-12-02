【宏觀中國】玩到代客持貨　深圳認購新盤「人頭」值30萬

上一篇文章
【人口普查】男多女少娶妻難 中國2020年有3000萬光棍？
國內樓市呈兩極化，有的樓盤割價無人問津，有的卻有錢也買不到。好像，深圳市內的樓盤有價有市，今年為了壓抑樓市升幅，當局推出史上最辣措施，令不少人喪失買樓資格，又使得買定奇招盡出。
【澳門博彩】傳博監局與業界初步討論 數字化人民幣或可換籌碼？，請看【見下頁】
招數之一就是用錢買「無房名額」，由這個「人頭」出面認購新樓，並代為持貨。據內地報道，目前的「人頭」費用已達到30萬元（人民幣，下同）。
據了解，願意當「人頭」主要為兩類人，一為已有多套物業的深圳本地人，大多沒有買樓需求，二為來深圳多年卻沒有買樓能力，及至少5年內沒有買樓需求的人士。
最誇張，為了讓代持者得到貸款，有買家提前在半年讓「人頭」準備好相關的銀行流水，首期金額亦往往轉過幾手才轉入「人頭」帳戶，可謂安排周到。
【比亞迪】最多增發20%H股 比亞迪股價開倒車跌近一成，請看【見下頁】
另外，雙方也會簽訂代持協議，主要包含三個部分，明確房屋產權歸真正買家所、房屋代持人在代持期間不得對房屋進行任何方式的處置，最後是若代持人自身出現債務、婚姻等可能牽連到房屋處置的問題該如何解決等。
由於主要講個「信」字，很多時都是找熟人介紹居多。
記者：林衛