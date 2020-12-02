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《潛行凶間》女星Ellen Page宣布變性：請稱我為「他」

環球社會熱點 12:32 2020/12/02

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《潛行凶間》女星Ellen Page宣布變性：請稱我為「他」

曾出演《潛行凶間》（Inception）的加拿大女星Ellen Page宣布，自己變性為男生。Ellen Page亦會更名為「Elliot Page」。早前已公開自己是同性戀的Ellen Page指，喜歡自己作為變性者的身份。

33歲的Elliot Page在社交平台宣布變性一事，並指：

「我難以用言語形容這種特別的感覺，我終於能真正愛自己，並追求真正自我。」

（I can’t begin to express how remarkable it feels to finally love who I am enough to pursue my authentic self.）

他指：

「事實是，即使現在我感到非常高興，並且知道我享有多少權利，但我還是會感到害怕。」

不過，他又指：

「我非常愛身為變性者的自己，以及身為非異性戀者的自己。」

在2007年，他於電影《朱諾》中飾演一名懷孕的少女，而演技獲得國際讚譽。他其後亦參與電影《潛行凶間》（Inception），最近亦參與Netflix身9雨傘學院 (The Umbrella Academy)。

他在2014年公開自己同性戀的身份，稱已厭倦了躲藏，亦厭倦了因疏忽而說謊。

責任編輯：林嘉莉

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