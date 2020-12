▲ 《潛行凶間》女星Ellen Page宣布變性:請稱我為「他」

曾出演《潛行凶間》(Inception)的加拿大女星Ellen Page宣布,自己變性為男生。Ellen Page亦會更名為「Elliot Page」。早前已公開自己是同性戀的Ellen Page指,喜歡自己作為變性者的身份。

33歲的Elliot Page在社交平台宣布變性一事,並指:

「我難以用言語形容這種特別的感覺,我終於能真正愛自己,並追求真正自我。」

(I can’t begin to express how remarkable it feels to finally love who I am enough to pursue my authentic self.)

他指:

「事實是,即使現在我感到非常高興,並且知道我享有多少權利,但我還是會感到害怕。」

不過,他又指:

「我非常愛身為變性者的自己,以及身為非異性戀者的自己。」

在2007年,他於電影《朱諾》中飾演一名懷孕的少女,而演技獲得國際讚譽。他其後亦參與電影《潛行凶間》(Inception),最近亦參與Netflix身9雨傘學院 (The Umbrella Academy)。

他在2014年公開自己同性戀的身份,稱已厭倦了躲藏,亦厭倦了因疏忽而說謊。

責任編輯:林嘉莉