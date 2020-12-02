【滙豐控股5】美銀下調匯豐撥備支出預測 上調目標價至41.93元

美銀發表研究報告指，基於預測匯豐控股（00005）撥備支出會下調，分別上調對其2020年至2022年除稅前盈利預測1%至5%，至87.12億美元、123.75億美元及158.65億美元。該行重申對匯控「中性」評級，將其上調其港股目標價由39.66港元升至41.93港元。

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美銀又調高匯豐在倫敦目標價，由385便士升至405便士。該行指，美元匯率未有對新冠疫苗將投產作出反應，而港元短期拆息利率已創下新低，該行擔心匯豐的存款業務將長期處於虧損狀態。

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近來市傳匯豐可能退出美國零售業務，並指匯豐自1955年進入美國國內市場以來一直沒有在當地市場站穩腳跟。若傳聞屬實，該行相信匯豐會像法國零售業一樣退出。但集團最大的資產負債表的歐洲投資銀行回報仍然很差，指集團未來重組步伐將是關鍵。

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