【香港經濟】許正宇：政府不會再推出大規模紓困措施

▲ 許正宇：政府不會再推出大規模紓困措施。

財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目時指，政府不會再如過去推出大規模紓困措施，可能轉為針對性措施，強調要「睇餸食飯」。

許正宇表示，疫情持續一段頗長時間，要認真思考如何應對，本財政年度目前赤字逾3000億元，過去幾個月投放在疫情的資源，已佔整體GDP 11%，不會再如過去推出大規模紓困措施。惟許正宇指，政府目前整體財政穩健，形容香港仍是「藍籌股」，

被問到最初每名市民派發一萬元是否「使大咗」，許正宇說是「滾動式」情況，政府的政策考慮是短中長期整體配合，強調政府很有信心及誠意為市民及企業紓困，施政報告亦提出具體措施協調個別行業。

對於有線寬頻昨裁員100人，其中新聞台有約40人被裁，包括港聞、財經、攝影師、剪接等組別， 會否令外間對香港資訊流通自由的觀感受損時，許正宇回應指擔心事件影響投資者對香港的信心，強調香港既有的優勢，如訊息流通自由、金融監管制度等都未有受損。他認為，有線裁員是受到經濟等各方面因素影響，所作的人員安排。

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編輯：吳敏芳