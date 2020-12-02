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【人口普查】男多女少娶妻難 中國2020年有3000萬光棍？

環球政經 11:37 2020/12/02

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第五次人口普查（2000年）時，就警告到2020年將出現3000萬（男性）光棍大軍，並以農村最為嚴重。究竟這個「3千萬男光棍」預測會否出現？在即將公布第七次人口普查（簡稱七普）前夕，引起內地網民注意。

【中國人口】內地新興生意共享娃娃 成人體驗館存灰色地帶引爭議 【下一頁

【中國人口】解讀「雙循環」經濟　最大挑戰是來自人口老化 【【下一頁

據之前的統計資料，至2015年內地30歲及以上、未婚男性超過2000萬人，同齡未婚女性僅約600萬，男女比例3.3:1 ；預計至2040年，30歲及以上未婚男性，將突破4000萬。有專家指即將公布的「第七次全國人口普查」，極有可能「應驗」「3千萬男光棍」的預測。男多女少將產生眾多社會問題，包括娶妻難、境外婚姻增加。此外，性交易、性犯罪等問題將加劇。

 

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撰文 :鄭靜珊

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