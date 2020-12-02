【美股焦點】馬斯克促員工控制成本　防止股價變「重鎚下的梳乎厘」

距離Tesla（TLSA）入標普500指數還有不到三周時間，本周二（12月1日）其行政總裁馬斯克（Elon Musk）向員工發送郵件警告，投資者對其未來盈利能力給予很大信任，要求員工要控制支出，以增強季內盈利能力，否則公司股價將會崩潰，如同「重鎚下的梳乎厘」一般被擊碎。

馬斯克超越比爾蓋茨 成為全球第二大富豪【下一頁】

他向員工強調，為了令Tesla的價格更加被消費者所接受，務必在支出方面更加聰明，「這是一個艱難的花錢遊戲，需求大量的好主意來改善零部件成本，包括工廠流產或簡化設計，同時提高質量與產能」。馬斯克稱，一個偉大的想法可以節省5美元，但大多數都只能節省50或20美仙。

自今年3月低位反彈以來，Tesla股價一路飆升，本周二再漲3%，收市報584.7美元。此前該公司股價曾於周一（11月30日）一度飆升至600美元，但受到MSCI季檢生效影響，股價收市前跌3.1%，收報567.6美元。馬斯克本人的身家亦因此水漲船高，以1,420億美元位列全球第二大富豪，僅次於亞馬遜（AMZN）行政總裁貝佐斯。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機