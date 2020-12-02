  • 22°C
香港時間 : 20201202日 (三) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】馬斯克促員工控制成本　防止股價變「重鎚下的梳乎厘」

股樓投資 12:16 2020/12/02

分享：

距離Tesla（TLSA）入標普500指數還有不到三周時間，本周二（12月1日）其行政總裁馬斯克（Elon Musk）向員工發送郵件警告，投資者對其未來盈利能力給予很大信任，要求員工要控制支出，以增強季內盈利能力，否則公司股價將會崩潰，如同「重鎚下的梳乎厘」一般被擊碎。

馬斯克超越比爾蓋茨　成為全球第二大富豪【下一頁

他向員工強調，為了令Tesla的價格更加被消費者所接受，務必在支出方面更加聰明，「這是一個艱難的花錢遊戲，需求大量的好主意來改善零部件成本，包括工廠流產或簡化設計，同時提高質量與產能」。馬斯克稱，一個偉大的想法可以節省5美元，但大多數都只能節省50或20美仙。

自今年3月低位反彈以來，Tesla股價一路飆升，本周二再漲3%，收市報584.7美元。此前該公司股價曾於周一（11月30日）一度飆升至600美元，但受到MSCI季檢生效影響，股價收市前跌3.1%，收報567.6美元。馬斯克本人的身家亦因此水漲船高，以1,420億美元位列全球第二大富豪，僅次於亞馬遜（AMZN）行政總裁貝佐斯。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

相關文章

【Teslaquila】Tesla推出自家品牌烈酒 售價2000元推出首日即沽清
2020/11/07
【Teslaquila】Tesla推出自家品牌烈酒 售價2000元推出首日即沽清
維珍超級高鐵搶先Tesla首次載人 時速將達1000公里
2020/11/12
維珍超級高鐵搶先Tesla首次載人 時速將達1000公里
【電動車熱潮】圖挑戰Tesla領先地位　大眾汽車投860億研發電動車
2020/11/15
【電動車熱潮】圖挑戰Tesla領先地位　大眾汽車投860億研發電動車
【美股焦點】標普500指數將於本月21日一次過納入Tesla
2020/12/01
【美股焦點】標普500指數將於本月21日一次過納入Tesla
【美股焦點】Tesla終獲納入標指　收市後大漲14%
2020/11/17
【美股焦點】Tesla終獲納入標指　收市後大漲14%
比爾蓋茨 標準普爾500指數 指數 行政 美元 Tesla 富豪 馬斯克 美股

上一篇文章

【滙豐控股5】美銀下調匯豐撥備支出預測 上調目標價至41.93元

下一篇文章

【宏觀中國】經合組織2021年展望報告　中國貢獻全球經濟增長三分一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【薪酬熱話】網民羡慕朋友月入逾3萬惹熱議　「裝修工不是人人捱到」
【薪酬熱話】網民羡慕朋友月入逾3萬惹熱議　「裝修工不是人人捱到」
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【法律迷思】「限聚令」再次收緊 稍一不慎會觸犯法例？
【法律迷思】「限聚令」再次收緊 稍一不慎會觸犯法例？