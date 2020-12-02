[小米1810] 小米落實集資逾300億元 復牌急挫近一成 續有大行維持跑贏大市評級

昨晚已傳出有機會進行大型集資的小米(01810)，中午宣布, 擬透過配售先舊後新方式, 每股配售價23.7元配售10億股，1和發行8.55億美元零息可換股債券，合共集資約305億元。小米下午復牌即急挫, 至1時15分跌7.5%報24.2元。

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另一邊廂，再有大行看好小米。瑞信指，內地今年底5G市場滲透率將達75%，加上銷售逐漸於網上和商場進行，對正於兩者已有布局的小米有利。

加上，小米持續優化供應鏈，推進新零售模式，俱有利其攻佔海外市場佔有率，瑞信因此維持該股跑赢大市評級，目標價32.5元，較現價具逾兩成上升空間。

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