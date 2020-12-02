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[小米1810] 小米落實集資逾300億元 復牌急挫近一成 續有大行維持跑贏大市評級

股樓投資 13:14 2020/12/02

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昨晚已傳出有機會進行大型集資的小米(01810)，中午宣布, 擬透過配售先舊後新方式, 每股配售價23.7元配售10億股，1和發行8.55億美元零息可換股債券，合共集資約305億元。小米下午復牌即急挫, 至1時15分跌7.5%報24.2元。

【小米1810】小米傳同時配股及發債 集資最多逾300億元  詳情請看[下一頁]

【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股  詳情請看[下一頁]

另一邊廂，再有大行看好小米。瑞信指，內地今年底5G市場滲透率將達75%，加上銷售逐漸於網上和商場進行，對正於兩者已有布局的小米有利。

加上，小米持續優化供應鏈，推進新零售模式，俱有利其攻佔海外市場佔有率，瑞信因此維持該股跑赢大市評級，目標價32.5元，較現價具逾兩成上升空間。

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 經濟

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