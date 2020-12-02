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英國逾百年老店Debenham或逐部結業　恐致1.2萬人失業

環球政經 11:56 2020/12/02

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新冠肺炎持續，疫情撞擊各地區零售業務，在英國有逾百年歷史的百貨公司Debenhams正面臨破產結業，屆時恐致1.2萬人失業。據《路透社》報道，Debenhams委託的管理公司FRP Advisory於周二（1日）表示，如找不到買家，店舖也會逐部關閉。

運動服和服裝零售商JD Sports Fashion被視為，可以拯救Debenhams避免倒閉的「最後希望」，但是JD Sports Fashion於周二表示，不會出價收購Debenhams。

Debenhams於1778年在倫敦成立，並在英國擁有124間商店。FRP表示，鑑於當前的貿易環境以及COVID-19大流行可能帶來的長期影響，重組業務的前景高度不確定。「管理人員遺憾地得出結論，Debenhams將逐部關閉英國業務，同時會為全部或是部分業務，尋找買家。」

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責任編輯：黎淑雯

英國 零售 疫情 失業 運動

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