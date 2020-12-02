【科企收購】Salesforce宣布以277億美元收購Slack

▲ 最近就有消息指，Salesforce擬斥資277億美元（約港幣2,148億元）收購雲端工作服務商Slack。

疫情下，不少協作平台都成爲大小企業推行在家工作政策時必須的工具。最近就有消息指，Salesforce擬斥資277億美元（約港幣2,148億元）收購雲端工作服務商Slack，是Salesforce成立以來最大宗的收購交易。

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Salesforce日前宣布，將以現金和股票形式收購Slack，本次收購案，Slack的企業估值較微軟（Microsoft）去年收購LinkedIn的270億美元為高，但低於IBM在2018年收購Red Hat的340億美元。

透過是次交易，Salesforce將為企業提供一個統一平台，讓員工、客戶、合作夥伴，以及他們使用的應用程式之間相互連結，進而強化其企業組合。Slack將成為「Salesforce Customer 360」的最新主力界面，並將Slack深度整合在每個 Salesforce的服務中，成為企業使用者線上協作的核心渠道。

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對Slack而言，是次收購案是該公司在疫情期間帶動遠端工作興起的重大商機，不過，對其競爭對手Microsoft而言，則會對Teams現時的市場佔有率產生極大的影響。

責任編輯：施雯雯