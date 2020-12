▲ 【美國大選】司法部長:未發現足以推翻結果的舞弊證據

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨總統候選人拜登為美國候任總統。不過,美國總統特朗普多次聲稱,美國大選存在選舉欺詐行為,特朗普遲遲未肯認輸。美國司法部長巴爾(William Barr)則表示,司法部並未發現美國大選中有足以推翻選舉結果的舞弊證據。

特朗普急跌13萬Twitter追蹤者 拜登增逾百萬 【下一頁】

巴爾周二接受美聯社訪問時指,外界有指,今屆大選存在「系統性欺詐」(systemic fraud),黑客修改投票機程式,以改變對拜登有利的選舉結果。巴爾指,但截至目前為止,司法部未有找到任何支持這說法的證據。

巴爾又指:

「目前為止,我們還未看到可令選舉中產生不同結果的大規模欺詐行為。」

(To date, we have not seen fraud on a scale that could have effected a different outcome in the election)

黨友籲特朗普「為國家好」出席拜登就職典禮 【下一頁】

巴爾又指,愈來愈多人都把事件訴諸刑事司法系統,然而有些應以民事法律訴訟處理。他形容民眾「使用刑事司法系統作為一種默認的解決方案」,很多事情都希望司法部介入並調查。

巴爾一直以來被認為是特朗普的盟友,在多個具爭議的議題上,巴爾都明確與特朗普站在同一陣線。包括在「通俄門」調查後,巴爾公開力挺特朗普及競選團隊在2016年大選中沒有通俄。

責任編輯:林嘉莉