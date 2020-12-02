▲ 【美國大選】司法部長：未發現足以推翻結果的舞弊證據

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登為美國候任總統。不過，美國總統特朗普多次聲稱，美國大選存在選舉欺詐行為，特朗普遲遲未肯認輸。美國司法部長巴爾（William Barr）則表示，司法部並未發現美國大選中有足以推翻選舉結果的舞弊證據。

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巴爾周二接受美聯社訪問時指，外界有指，今屆大選存在「系統性欺詐」（systemic fraud），黑客修改投票機程式，以改變對拜登有利的選舉結果。巴爾指，但截至目前為止，司法部未有找到任何支持這說法的證據。

巴爾又指：

「目前為止，我們還未看到可令選舉中產生不同結果的大規模欺詐行為。」

（To date, we have not seen fraud on a scale that could have effected a different outcome in the election）

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巴爾又指，愈來愈多人都把事件訴諸刑事司法系統，然而有些應以民事法律訴訟處理。他形容民眾「使用刑事司法系統作為一種默認的解決方案」，很多事情都希望司法部介入並調查。

巴爾一直以來被認為是特朗普的盟友，在多個具爭議的議題上，巴爾都明確與特朗普站在同一陣線。包括在「通俄門」調查後，巴爾公開力挺特朗普及競選團隊在2016年大選中沒有通俄。

責任編輯：林嘉莉