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【比亞迪】最多增發20%H股 比亞迪股價開倒車跌近一成

股樓投資 10:19 2020/12/02

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比亞迪 （01211） 今日開市前公布，已向中國證監會提交發行新H股的申請，發行數量不超過已發行H股總數的20%，實際發行H股數量，將由集團及配售代理根據市場情況及公司資金需求而確定。若增發獲中國證監會批准後，集團所得資金將全部用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入等。

比亞迪股價今日上午早段曾跌至170元關口，較上日收市187.6元跌9.4%，較一個月高位212元跌逾40元，不過距離一個月低位154.7元仍有一段水位。比亞迪集資一定程度影響其他汽車股，剛公布新能源汽車實圖的恒大汽車 （00708） 跌3.5%、吉利汽車跌5.8%，廣汽集團 （02238） 跌近2.8%。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） H股 汽車股 集資 中國證監會 恒大汽車（00708） 廣汽集團（02238）

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