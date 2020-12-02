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攜程第三季虧轉盈賺16億　住宿預訂收入激增1倍

股樓投資 09:44 2020/12/02

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內地綫上旅遊平台攜程Trip.com（美：TCOM）公布第三季業績，總收入54.6億元（人民幣，下同），較上季度增長73%；純利15.8億元，成功扭虧為盈，上季蝕4.7億元。

按按業務劃分，住宿預訂營收為24.79億元，環比增長98%；交通票務營收為19.04億元，環比增長66%；旅游套餐營收為3.26億元，環比增長151%；公司差旅營收為2.82億元，環比增長74%；其他營收為4.73億元，環比增長1.5%。

【大行報告】BNP：亞洲區價值股可跑贏大市　避開價值陷阱 薦21隻港股 詳情請按【見下頁

攜程盤後漲2.15%，報35.15美元。

產品開發費用為20.08億元，環比增長11%；銷售和營銷費用為11.3億元，環比增長71%；一般管理費用為5.05億元。

截至9月30日，該公司持有的現金和現金等價物，受限現金，短期投資，持有至到期的定期存款和金融產品的餘額為661億元。

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記者：李兆明

 

 

攜程（美：TCOM） 人民幣 營收 純利 住宿

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