【港股市況】恒生指數早段轉跌　滙豐HSBC逆市造好升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上升，道指升185點。港股承接高開，恒生指數開報26670點，恒指升102點。騰訊 （00700） 升逾1%；比亞迪 （01211） 跌近半成；小米 （01810） 短暫停牌。

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即市走勢：

【10：00】恒大物業 （06666） 首日掛牌，最新報8.79元，跌穿招股價8.8元。

【新股IPO】恒大物業今首掛暫守招股價 一手帳面僅賺10元

【09：56】港股跌近150點，恒生指數跌142點。

【09：54】龍湖 （00960） 挫一成穿配售價。龍湖配股兼主席減持。

【09：48】康方生物 （09926） 跌逾6%，低見23.55元。

【配股潮】康方生物遭股東沽售套現最多9.5億

【09：46】保利協鑫 （03800） 逆市上升，股價升逾4%，破頂高見0.96元。

【09：45】大市早段跌100點，恒生指數跌107點，報26460點。

【09：44】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾6%，低見175.1元。

【09：41】恒生科技指數跌1%，報7904點。

【09：39】美團 （03690） 跌幅進一步擴大至逾4%，低見277元。

【09：37】港股早段轉跌，恒指跌25點，報26543點。

【09：35】美團 （03690） 跌近3%，低見280元；阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 亦轉跌0.5%。

【09：32】滙豐 （00005） 股價造好，滙豐升3%，高見42.4元。

【09：22】恒生指數開報26670點，升102點。騰訊 （00700） 升逾1%；比亞迪 （01211） 跌近半成；小米 （01810） 短暫停牌。

【配股潮】比亞迪向中證監申請增發H股 發行規模未定

【09：14】即月期指開報26515點，跌74點或近0.3%。

【09：05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因1200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1100億元人民幣。

【09：03】小米 （01810） 開市前停牌。

【配股潮】小米配股、發可換股債集資逾300億 淨集資額超越IPO（第三版）

【08：56】恒大物業 （06666） 今日首日掛牌，昨暗盤於富途暗盤表現最好，高見9.2元較招股價8.8元高4.6%，一手（500股）帳面賺最多200元。

【新股IPO】恒大物業6666暗盤 耀才交易場收報8.88元

【08：44】恒指黑期升約67點，報26571點。道指期貨跌111點，報29693點。

【08：00】龍湖 （00960） 以先舊後新方式配售1億股，每股配售價47元，較上日收市價50.8元折讓7.48%。

【配股潮】龍湖折讓近7.5%配售1億股 淨籌23億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.31元，升1.31元或3.2%；騰訊 （00700） ADR折合報578.27元，升0.27元或0.05%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股上升，市場憧憬美國國會可能通過新紓困計劃，加上新冠疫苗消息利好，道指收報29823點，升185點或0.63%；標指收報3662點，升40點或1.13%；納指收報12355點，升156點或1.28%。

港股ADR收報26585點，升18點或0.07%。恒指夜期升83點，收報26672點，高水104點。

道指升185點港股ADR升18點 紐約期金升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩