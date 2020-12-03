【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　中概車股反攻　夜期收市升62點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股在抽水潮之下，平穩過了一日，恒指僅跌35點，小米 （01810） 批股及發可換股債集逾300億元後，股價跌7%，拖低恒指79.5點，但為滙豐 （00005） 升3.7%所抵銷。滙豐ADR保持升勢，夜期則窄幅上落。

恒生指數開報26670點，恒指升102點，早段曾跌近200點，其後曾轉升，恒生指數收報26532點，跌35點。小米午後復牌跌7%藍籌最差。美團 （03690） 跌近4%；比亞迪 （01211） 跌近8%。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 43.01 +1.2% 騰訊ADR 579.64 +1.0% 阿里巴巴ADR 253.32 -0.7% 網易ADR 135.92 -1.5% 京東ADR 325.05 -0.3%

理想汽車配售4700萬股ADS。

美股 最新 變幅 蔚來汽車 47.01 +3.7% 小鵬汽車 56.24 +7.4% 理想汽車 35.11 +0.7%

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焦點新聞：

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即市走勢：

【03：00】夜期收報26597點，升62點，高水64點。

【23：11】夜期升34點

【22：30】美股開市，道指低開160點，納指跌70點，標指跌10點。恒指夜期升4點，報26539點，高水6點。

【21：48】夜期升13點。

【21：31】恒大增持恒大汽車 涉資逾6.5億元

【21：30】恒指夜期升10點。

【20：04】中金︰比亞迪優質基本面不改 蔚來今年兩度增發股價照升

【20：01】恒指夜期升4點，報26539點，高水6點。

【20：00】人民銀行正與香港金管局研究債券「南向通」 金管局：雙方將成立工作組

【19：19】夜期升20點

【16：10】即月期指收報26537點，跌52點或近0.2%。

【16：10】恒生指數收報26532點，跌35點。小米 （01810） 午後復牌跌7%藍籌最差；滙豐 （00005） 升逾3%，為表現最好藍籌。美團 （03690） 跌近4%；比亞迪 （01211） 跌近8%。

【16：00】恒生指數U盤前跌25點，報26542點。

【15：34】港股尾市好淡爭持，大市跌約12點，報26555點。

【15：10】港股下午3時後再轉升，恒生指數升7點，報26675點。騰訊 （00700） 轉升近0.2%；滙豐 （00005） 升4.5%；中移動 （00941） 升近2%。

【15：00】上證跌0.03%；深證升0.2%；創業板指跌近0.6%。

【14：31】恆大汽車 （00708） 午後升近7%，高見26.5元。恒大汽車此前發布一組電動車新車實體圖。

【恒大汽車】恒大公布首款電動車 新車「顏值」不輸Tesla

【14：26】騰訊 （00700） 跌幅收窄，最新報578元，無升跌。

【14：24】中移動 （00941） 逆市升2%，高見47.25元。

【14：19】比亞迪 （01211） 午後跌幅收窄至7%，報174.4元，今早曾挫近一成，低見169元。

【14：12】大市跌幅收窄至約50點，恒指報26517點。

【14：03】歐舒丹 （00973） 升逾7%，高見19.8元。野村上調歐舒丹目標價33.5%至21.1元，重申「買入」評級。

【13：47】港股午後續跌近85點，恒生指數報26485點。

【13：44】呷哺呷哺 （00520） 升幅擴大至一成，破頂高見17.34元。

【13：31】中芯國際 （00981） 逆市升逾3%。

【13：28】小米 （01810） 跌幅收窄至半成，報24.65元。

【13：26】慶鈴汽車 （01122） 升近4%，高見1.61元。慶鈴汽車公布與東方鑫源集團訂立出資協議，據此雙方於重慶共同投資設立一家整車銷售及售後服務的合資公司，合資公司註冊資本1億元人民幣，其中慶鈴汽車出資4900萬元人民幣，佔合資公司49%權益。

【13：23】美團 （03690） 跌幅收窄至3%，重上280元水平。

【13：08】小米 （01810） 跌幅略為收窄至8%，報24.05元。

【13：03】港股午後初段跌約100點，恒指最新報26477點，跌89點。

【13：00】小米復牌後跌逾9%，低見23.1元。

【12：37】小米 （01810） 擬以先舊後新方式，以每股23.7元配售10億股，集資30.1億美元（約240億元）。另外，發行8.55億美元於2027年到期零息有擔保可換股債券，初步換股價每股36.74元。

【配股潮】小米配股發CB集資合共311億元 午後復牌 （第五版）

【12：37】恒指黑期跌9點，報26494點。

【12：00】恒生指數中午收報26548點，跌18點。滙豐 （00005） 撐市升近4%；美團 （03690） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌逾8%；龍湖 （00960） 挫逾一成。

【11：41】港股中午收市前升3點，報26571點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升近0.1%；深證升0.2%；創業板指跌近0.7%。

【11：26】港股再度轉升，恒指報26569點，升1點。

【11：24】大市僅跌不足5點。

【11：13】未來世界 （00572） 飈升近8成，高見0.375元。未來世界公布，面對新型冠狀病毒疫情爆發及蔓延，預計全球對相關檢測產品需求將會持續，故已獲授權及委任為溫州甌佳生物科技有關檢測盒產品的香港獨家分銷商。

【11：01】除比亞迪 （01211） 跌逾9%，吉利 （00175） 跌逾6%；華晨 （01114） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾4%。

【10：52】大市跌幅進一步收窄至約30點，報26533點。

【10：46】港股跌幅收窄至百點內，恒指跌95點，報26472點。

【10：44】呷哺呷哺 （00520） 升逾6%，破頂高見16.98元。高盛維持「買入」評級，目標價由13元升至19元。

【10：41】百濟神州 （06160） 跌逾7%，低見140.1元，集團公布，股東Baker Bros. Advisors LP關聯基金將啟動註冊承銷公開發行151.15萬股美國存託股（ADS）。

【10：38】美團 （03690） 跌逾半成，一度跌穿270元水平，低見267.2元。

【美團股價】美團股價挫逾6%曾穿270元 失守50天線

【10：36】港股跌至26400點水平，恒指跌163點。

【10：24】大市維持百點跌幅，恒生指數跌118點，報26450點。

【10：13】華虹半導體 （01347） 股價逆市升逾2%。內地媒體引述業內消息人士稱，8吋晶圓代工廠的產能緊張，這種狀況可能會持續到2021年底，明年8吋晶圓代工的報價，將上調20%至40%。

【異動股】華虹半導體漲逾3% 內地8吋圓晶產能緊張傳廠商明年提價

【10：10】滙豐 （00005） 升4%，高見42.8元。

【10：07】部分金股跟隨金價上揚，中國黃金 （02099） 升0.5%；靈寶黃金 （03330） 升逾1%。

【10：05】滙豐 （00005） 力撐，股價升3.4，高見42.45元。

【10：00】恒大物業 （06666） 首日掛牌，最新報8.79元，跌穿招股價8.8元。

【新股IPO】恒大物業今首掛暫守招股價 一手帳面僅賺10元

【09：56】港股跌近150點，恒生指數跌142點。

【09：54】龍湖 （00960） 挫一成穿配售價。龍湖配股兼主席減持。

【09：48】康方生物 （09926） 跌逾6%，低見23.55元。

【配股潮】康方生物遭股東沽售套現最多9.5億

【09：46】保利協鑫 （03800） 逆市上升，股價升逾4%，破頂高見0.96元。

【09：45】大市早段跌100點，恒生指數跌107點，報26460點。

【09：44】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾6%，低見175.1元。

【09：41】恒生科技指數跌1%，報7904點。

【09：39】美團 （03690） 跌幅進一步擴大至逾4%，低見277元。

【09：37】港股早段轉跌，恒指跌25點，報26543點。

【09：35】美團 （03690） 跌近3%，低見280元；阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 亦轉跌0.5%。

【09：32】滙豐 （00005） 股價造好，滙豐升3%，高見42.4元。

【09：22】恒生指數開報26670點，升102點。騰訊 （00700） 升逾1%；比亞迪 （01211） 跌近半成；小米 （01810） 短暫停牌。

【配股潮】比亞迪向中證監申請增發H股 發行規模未定

【09：14】即月期指開報26515點，跌74點或近0.3%。

【09：05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因1200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1100億元人民幣。

【09：03】小米 （01810） 開市前停牌。

【配股潮】小米配股、發可換股債集資逾300億 淨集資額超越IPO（第三版）

【08：56】恒大物業 （06666） 今日首日掛牌，昨暗盤於富途暗盤表現最好，高見9.2元較招股價8.8元高4.6%，一手（500股）帳面賺最多200元。

【新股IPO】恒大物業6666暗盤 耀才交易場收報8.88元

【08：44】恒指黑期升約67點，報26571點。道指期貨跌111點，報29693點。

【08：00】龍湖 （00960） 以先舊後新方式配售1億股，每股配售價47元，較上日收市價50.8元折讓7.48%。

【配股潮】龍湖折讓近7.5%配售1億股 淨籌23億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.31元，升1.31元或3.2%；騰訊 （00700） ADR折合報578.27元，升0.27元或0.05%。

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【07：30】美股上升，市場憧憬美國國會可能通過新紓困計劃，加上新冠疫苗消息利好，道指收報29823點，升185點或0.63%；標指收報3662點，升40點或1.13%；納指收報12355點，升156點或1.28%。

港股ADR收報26585點，升18點或0.07%。恒指夜期升83點，收報26672點，高水104點。

道指升185點港股ADR升18點 紐約期金升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩