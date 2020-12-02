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【疫情焦點】全球新增逾37萬宗確診　美國新增14萬

股市 08:37 2020/12/02

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【疫情焦點】全球新增逾37萬宗確診　美國新增14萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月2日早上8時25分，全球累計64,258,621宗新冠肺炎確診病例，較上日增加373,124宗。累計1,486,388死亡個案，較上日增加7,647宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 174,693 14,103,067 276,915
意大利 19,347 1,620,901 56,361
英國 13,489 1,647,223 59,148
西班牙 8,257 1,673,202 45,511
法國 36 2,275,052 53,506
德國 9,396 1,085,661 17,359
中國 4 86,547 4,634
香港 0 6,397 109

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎

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