【疫情焦點】全球新增逾37萬宗確診　美國新增14萬

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【限聚令收緊】傳政府收緊限聚豁免 婚禮人數最多20人參加、宗教聚會取消豁免
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月2日早上8時25分，全球累計64,258,621宗新冠肺炎確診病例，較上日增加373,124宗。累計1,486,388死亡個案，較上日增加7,647宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|174,693
|14,103,067
|276,915
|意大利
|19,347
|1,620,901
|56,361
|英國
|13,489
|1,647,223
|59,148
|西班牙
|8,257
|1,673,202
|45,511
|法國
|36
|2,275,052
|53,506
|德國
|9,396
|1,085,661
|17,359
|中國
|4
|86,547
|4,634
|香港
|0
|6,397
|109
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩