【陸金所業績】陸金所挫10%　第三季凈利潤按年跌近37%（第二版）

▲ 【陸金所業績】陸金所第三季凈利潤按年跌近37% 股價盤後挫

平保 （02318） 旗下陸金所（美：LU）公布第三季業績，陸金所收入按年升10.5%至130.76億元人民幣，淨利潤按年下跌36.8%至21.57億元人民幣，經調整淨利潤則升2%至34.83億元人民幣。

陸金所跌10.2%，收報15.09美元。

集團兩大核心業務在第三季出現增長，旗下零售信貸業務促成未償還貸款餘額為5358億元，按年升21.4%。期內新增貸款增加7.7%至1478億元人民幣，借款人數按年升16.7%至1400萬人。

財富管理業務方面，截至今年9月底，陸金所登記用戶共錄得4500萬人，比上年同期增加200萬人，活躍投資者人數增加100萬人，至1300萬人。客戶總資產從去年的3509億元升至3783億元，按年升7.8%，現有產品的客戶資產規模按年上升61.6%至3460億元。12個月客戶保持率為95.2%，較去年同期的91.6%高。

陸金所首席財務官鄭錫貴表示，盡管受到新冠疫情影響，第三季業績仍然穩健，陸金所將業務轉型為更加平衡的風險分擔模式，並調整年化利率，以保持新信貸用戶的費用低於24%。

集團預計，2020年全年收入將處於510億元至515億元，全年新增貸款銷售額將處於5580億至5680億元之間，年底客戶資產將處於3950億至4200億元之間，經調整後（剔除因C輪重組協議費用）淨利潤將處於132億元至134億元之間。

（第二版更新股價）

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