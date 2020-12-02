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道指升185點港股ADR升18點　紐約期金升逾2%

股市 07:22 2020/12/02

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道指升185點港股ADR升18點　紐約期金升逾2%

道指升185點
美股上升，市場憧憬美國國會可能通過新紓困計劃，加上新冠疫苗消息利好，道指收報29823點，升185點或0.63%；標指收報3662點，升40點或1.13%；納指收報12355點，升156點或1.28%。

港股ADR升18點
港股ADR收報26585點，升18點或0.07%。滙豐 （00005） ADR折合報42.31元，升1.31元或3.2%；騰訊 （00700） ADR折合報578.27元，升0.27元或0.05%。恒指夜期升83點，收報26672點，高水104點。

紐約期油跌1.7%
市場觀望油組及盟友會議是否延遲增產，油價下跌，紐約期油收報44.55美元，跌0.79美元或1.7%。布蘭特期油收報47.42美元，跌0.46美元或1%。

美滙指數跌0.7%
美滙指數下跌，市場憧憬美國推新一輪刺激措施，美滙指數報91.19，跌0.7%。歐元兌美元報1.2071；美元兌日圓報104.31。

美國10年期債息報0.93厘。

紐約期金升逾2%
美元下跌，金價上升，紐約期金收報1818.9美元，升38美元或2.1%。現貨金於1812美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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