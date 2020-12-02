【開市9點半】小米ADR跌4%仍守配股價　反而是入場好機會？

（1）小米 （01810） 配售新股及發可換股債，集資逾300億元，預期直接衝擊股價，因為單從帳面計算，股票發多了，股價則攤薄，不過，有兩個問題要留意，第一是為何不去發債集資，而發新股？第二是為何現時急集資？

小米ADR股價折算收報25.05港元，較港收市價26.15元低4.2%，仍高於介乎23.7至24.5元的配股價，反映外圍投資者率先表態看好；其次是發債要俾息，但發新股則快速集資，而且慳息，只要生意做得好，便不怕股價；第三是時機，蘋果新手機遲發，華為手機發展滯後，市場最新數據顯示，小米第三季銷售急速彈起，當下即集資大搞，反映管理層的決斷力很強。

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即睇開市9點半重點：

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（2）小米有小米的時機，電動車亦有電動車的時機，比亞迪的配股消息，隨即引起市場注意。

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（3）恒大物業 （06666） 首日掛牌，昨暗盤表現一般，不過，許家印恒大的招牌，或令人對股價炒作有所期待。

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（4）泡泡瑪特首日招股，孖展錄得497億元，但投資界對潮流玩意未必掌握，成為股價的不穩定因素。

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（5）馬化騰對於2020年的感想及領悟，長文，超過2000字，在馬雲後，互聯網大佬講話，都令人抹一把汗，可看看馬化騰的說話。

騰訊馬化騰於《三觀》前言全文 談對2020年的感悟

（6）有趣的消息，騰訊遊戲在中國超過半壁江山，其他平台直播打機，難以避免玩騰訊遊戲，內地判決是侵權，抖音受影響。

抖音批騰訊「泛濫檢舉」遊戲影片侵權 Dota、魔獸世界等非騰訊出品都被投訴侵權

（7）監管機構把關的壓力很大

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（8）3.5厘息的銀債開賣，銀行指反應好，暫時高過iBond息。

【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘正式開賣 工銀亞洲：首日認購增逾10倍（不斷更新）

（9）轉數快可用身份證號碼作登記，有銀行即推出抽獎吸客。

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉