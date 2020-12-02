【美股收市】憧憬新紓困計劃 納指標指齊破頂 道指曾越3萬關

市場憧憬美國國會可能通過新紓困計劃，加上新冠疫苗傳出一連串喜訊，帶動標指及納指破頂，道指曾越3萬關。

投資者對經濟復甦的預期續升溫，道指收報29823點，升185點或0.63%；標指收報3662點，升40點或1.13%；納指收報12355點，升156點或1.28%。

科技龍頭股領漲，蘋果、Facebook齊漲逾3%；亞馬遜假期銷售歷來最好，股價升1.64%。

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獲美國總統當選人拜登（Joe Biden）提名為下一任財長的耶倫（Janet Yellen）認為，美國正面對新冠疫情悲劇，政府須採取行動，避免經濟陷入周期性下行風險。

聯儲局主席鮑威爾在參議院銀行委員會聽證會上說，盡管疫苗研發取得進展，但美國經濟仍受到疫情衝擊，且面臨不確定性，未來幾個月可能形勢嚴峻。他重申會使用所有工具來幫助經濟復甦。

市場消息指，美國參議院兩黨小組，將公布規模9080億美元的經濟刺激計劃。白宮新聞發言人則表示，有關兩黨刺激方案，並不屬於白宮和國會領袖圍繞紓困方案進行的談判。

同時，下個月底任期將屆滿的財長姆欽在國會聽證會表示，國會應盡快通過新紓困計劃，以援助小企業。

美國藥廠輝瑞(Pfizer)與合作夥伴BioNTech尋求歐洲監管機構批准其新冠疫苗上市，有望在年底前獲批；歐洲監管機構宣布，美國藥廠莫德納(Moderna)亦已就其疫苗提交申請。疫苗股再現炒作，惟Moderna（美：MRNA）先升後回。

美滙偏軟，金價重越1800美元水平。紐約期金收市升38美元或2.1%，報1818.9美元。

投資者關注油組本周會議是否延遲增產，紐約期油跌穿45美元關，收報44.55美元，跌79美仙或1.74%；布蘭特2月期油收報47.42美元，跌0.36%。

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責任編輯：柯志宏