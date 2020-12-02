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美「網絡星期一」銷售額108億美元創紀錄 惟遜預期

Hot Talk 01:57 2020/12/02

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美國「網絡星期一」綫上銷售額108億美元創紀錄，消費者比往年更早開始購買假日禮品。（法新社資料圖片）

據AdobeAnalytics的數據，美國「網絡星期一」（Cyber Monday）綫上銷售額達到108億美元（約842億港元），創下歷來在綫購物日紀錄。

數據顯示，「網絡星期一」的消費者支出按年增長15.1%，至108億美元，但該數字低於Adobe最初127億美元（約990億港元）的預測。該公司最近幾日一直在下調其「網絡星期一」的預估。Adobe分析美國前100家在綫零售商中80家的網站交易情況。

Adobe將整個假日旺季在線銷售預測，下調至1,840億美元（約14,352億港元），較去年增長30%，而最初估計的數字為1890億美元（約14,742億港元）。

今年，消費者比往年更早開始購買假日禮品，因各大零售商在疫情期間已陸續開展促銷活動，以避免門店過於擁擠。

對許多零售商而言，「網絡星期一」的作用已減弱。大型零售商如沃爾瑪（Walmart）和Target等已於10月中旬開始促銷活動，以與亞馬遜 Prime Day同步，並計劃未來數周推出更多促銷活動。

Adobe表示，路邊提貨訂單數量按年增長30%，因消費者尋求安全取回當天在網上購買的商品。在線銷售額中有37%，是在移動設備上進行的。

在“網絡星期一”的最後幾個小時裡，該公司表示，消費者花費了27億美元，佔當日總消費的25%。

Adobe稱，感恩節和「黑色星期五」也創造在綫購物記錄。感恩節當天，在綫支出按年增長近22%，達到51億美元（約397.8億港元）。「黑色星期五」在綫支出約為90億美元（約702億港元），增幅大致相同。

美國感恩節網購銷售額51億美元創新高 按年增逾21％

責任編輯：李勝君


 

目標百貨（Target，美：TGT） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 疫情 商品 零售 遜於預期 黑色星期五 銷售 美國

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