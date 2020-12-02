【5G手機】高通發布Snapdragon 888新一代5G旗艦手機平台　小米11將率先採用

▲ 高通正式發布Snapdragon 888旗艦5G手機平台，將獲最少14間手機廠商採用。(網上截圖)

5G手機今年開始普及，但來到年底，消費者或可以開始留意下一代5G旗艦手機的消息。美國晶片製造商高通（Qualcomm）日前在線上舉行驍龍技術峰會，正式發布下一代支援5G的高端處理器平台Snapdragon 888，預料明年上半年多款旗艦手機均會採用，包括傳聞中的小米11，以及LG、Motorola、OnePlus等多個廠商的新產品。

在峰會上，高通介紹Snapdragon 888的特色，它集成第三代的Snapdragon X60 5G晶片，它能與mmWave、sub-6等多種5G頻段相容，同時支援載波聚合（5G Carrier Aggregation）、動態頻譜共享等多種現時分別獲各地通訊商採用的5G技術，換言之，搭載該平台的手機可以在全球都能接收到5G數據，不受各地採用不同頻段技術所限。

▲ Snapdragon 888的實體照（圖片來源：高通）

5G手機發展重點：拍攝、遊戲、AI運算

綜合高通公司總裁Cristiano Amon與其他高管的言論，未來5G手機將繼續向3個方向邁進，以滿足消費者的需要。首先，通過5G手機，用戶對拍攝高畫質的相片與影片的需求將進一步提高，鏡頭表現將會左右約6成消費者選購手機的決定；移動遊戲進一步走向主流，配合5G與雲遊戲平台發展，玩家對手機遊戲表現的要求將增加；已經高度結合日常應用，由拍攝、容貌辨識以至雲運算，手機的AI運算要求隨著這些應用增加而大增。

而針對這三方面的需求，Snapdragon 888配備的新一代AI引擎，為遊戲進行軟硬件最佳化的Elite Gaming，以及進一步強化的運算攝影技術，冀大幅強化5G手機的使用體驗。以拍攝為例，它可以支援每秒拍攝120張1200萬像素的相片，比上一代加快35%。

小米創辦人雷軍亦有在峰會發言，他表示即將推出的小米11將會是首批採用Snapdragon 888的旗艦手機。日前就有市場消息傳出，小米11將會於本月中發布。而據悉，連同小米已有14個手機廠商會採用這款手機平台。高通將會在峰會第二天發布更多有關888平台的配置與資訊。

記者：周俊霖