【美股焦點】歐盟料最快年底前批准輝瑞疫苗　BioNTech︰獲批後「數小時內」可交付

▲ 煇瑞疫苗最快可於年底前獲歐盟批准。

輝瑞（美︰PFE）與BioNTech（美︰BNTX）周一（11月30日）正式向歐洲監管機構提交申請，希望當局能批准其研發的新冠肺炎疫苗。歐洲藥品管理局表示，可能會在幾周內發布意見書，最遲於12月29日舉行評估會議。換言之，疫苗有望在年底前獲批。

BioNTech首席財務官Sierk Poetting表示，該公司可以在獲得監管批准後，「數小時內」開始效付第一批疫苗。兩公司在聲明中稱，如果歐洲藥品管理局的結論是使用輝瑞和BioNTech疫苗的益處大於風險，將建議給予有條件批准，從而可能使疫苗於年底前在歐洲上市。

輝瑞與BioNTech表示，也已經開始在澳洲、加拿大和日本等國提交監管申請。他們簽署了涉及數億劑疫苗的協議，其中歐盟將採購2億劑，並有權選擇額外採購1億劑。

輝瑞疫苗早前的測試數據顯示，其效用率達95%，且無重大不良反應。

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編輯︰侯景成