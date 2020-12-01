騰訊馬化騰於《三觀》前言全文　談對2020年的感悟

▲ 騰訊馬化騰《三觀》前言全文

騰訊 （00700） 首席執行官馬化騰於騰訊集團年度特刊《三觀》中前言的全文。不管時代怎麼改變，在商業世界裡有一些基礎的原則是不會變的。比如說為用戶創造價值，去一線發現問題。

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騰訊已經走過了22年的歷程，我們積累了自己的企業文化。我也常常思考什麼是騰訊人最基礎的東西？不管是對人，還是公司，重大挑戰時刻的選擇，往往最能凸顯你真正的價值觀和最樸素的信仰。

2020年無疑是充滿挑戰的一年。在這一年，我們為新冠疫情和國際局勢的變化擔憂，也為公司上下在面對挑戰時展現出的團結協作、堅韌擔當感到欣慰。從年初武漢疫情爆發，隨後在全球蔓延，中美關係不斷惡化，8月微信在美國被捲入爭端，各種不確定性前所未有地加大。行業格局也發生了很大變化，新的獨角獸，從幾十億、幾百億到幾千億美元的公司迅速成長起來。

在互聯網這個快速疊代的行業，企業的發展只有進行時，沒有完成時。作為一家22歲的公司，我們如何繼續成長，回顧過去這特殊的一年，我有一些感悟。

往內看，真正有價值的需求都是簡單樸素的

今年沖到億級用戶的騰訊會議，是從開會投屏這個最簡單的內部需求入手的，經過兩三年時間打磨成型。小龍他們當時做QQ郵箱時，包括我在內，團隊都把QQ郵箱變成了自己的工作郵箱。用戶需求復雜多變，有時用戶自己很難清楚地表達到底需要什麼。

所以往內看，把自己當成用戶是一個很好的方法。真正重要的需求是有共性的。我們最早做即時通信，判斷一個功能好還是不好，用戶喜不喜歡，都會問自己：這個是不是實用，是不是好用，是不是容易用？我們以一種用戶的心態去本能地捕捉用戶價值，不是理性，而是本能。就是這樣一個簡單的做法，樸素、直接、有效。

去一線，找戰場、找方法

騰訊廣告數據管理平台（DMP）今年經歷了大規模重組，數據團隊走到一線，和投手直接溝通後才理解了客戶的痛點，並以此為起點，開始了後台系統的改造。

過去工程師很少走到前台來與客戶接觸，但在數字化過程中，從消費互聯網到產業互聯網，各行各業都在發生深刻的變化，甚至工作的流程、生意的邏輯、行業生態都在劇變。廣告、內容領域已全面轉向數據驅動，金融、零售、教育、醫療的變革也已開始。

技術正在全鏈條地重塑產業生態的每一個環節，從生產製造到物流營銷。對於新的技術趨勢的理解需要跨部門、跨公司、跨領域的協作，環環相扣，步步銜接。這是一個共同進化的過程，如同生物進化一樣，每一個個體的選擇將影響到最終演化的路徑。反應的速度也是影響的關鍵因素。在這樣的變革面前，無論To B還是To C，每個人都要打破傳統的界限，盡可能去一線尋找解決問題的方法與思路，才能重新定位，更快到達下一個路標。

往前看，抓住機會

今年是公司成立22週年，也是深圳經濟特區建立40週年。站在這個節點，能夠更真切地感受到我們與這座城市、與國家命運的同頻共振。公司在成長過程中，經歷過幾次大的跨越。 22年前，公司在賽格園區辦公室起步時，一無所有，最艱難的時候連服務器都買不起。

但我們一直有一種敢拼敢闖不服輸的精神，一路從即時通信拓展到內容服務更多領域，從PC時代走到移動互聯網時代，這兩年又深耕產業互聯網，不斷打開了新的空間和戰場。在企業的成長中有一些關鍵機會，跨過去能飛得更遠，跨不過去會掉隊，甚至倒下。

現在，一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯網。從實時通信到音視頻等一系列基礎技術已經準備好，計算能力快速提升，推動信息接觸、人機交互的模式發生更豐富的變化。

這是一個從量變到質變的過程，它意味著線上線下的一體化，實體和電子方式的融合。虛擬世界和真實世界的大門已經打開，無論是從虛到實，還是由實入虛，都在致力於幫助用戶實現更真實的體驗。從消費互聯網到產業互聯網，應用場景也已打開。通信、社交在視頻化，視頻會議、直播崛起，遊戲也在雲化。隨著VR等新技術、新的硬件和軟件在各種不同場景的推動，我相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。

以正為本，迎難而上

長期來看，如何應對內外各種挑戰，把握關鍵機會？外部環境很難左右，關鍵還在於發展自己的能力。在《基業長青》中，柯林斯推崇那些更注重自我改進，而不是把對手當作最終目標的公司。對我們也是如此，在這個黑天鵝滿天飛的時代，我們更需要目光向內。

從這本年刊裡，我們可以看到公司不同團隊的努力方向，都聚焦在打造科技與文化的基礎實力上，在不同領域踐行公司“正直、進取、協作、創造”的價值觀。企業就像一個火車頭，在路上需要有人不斷貢獻，才能推動火車不斷前進。在我們的價值觀裡，正直是最基本的。

正直是一種信仰，正直也是規則和底線。我們堅持正直，是因為相信這樣做是好的、對的，不是為了“成功”。當然，不能剝奪我們堅持正直純粹也能成功的機會，儘管可能會更難一些。對正直的堅持，吸引了一批秉持同樣價值觀的同路人，也幫助我們自省、反思與向善，這是騰訊一路走來的基石。

雖然外部困難和變化在常態化，我們要以正為本，迎難而上。在疫情中，我們全體總動員，在科技向善的使命感召下，跨越障礙，同心戰疫，與很多國內外合作夥伴、機構結下生死之交，也讓我們更加堅定了我們的選擇。六年前，我們提出，騰訊要做連接器，不僅要把人連接起來，也要把服務與設備連接起來。疫情期間的特殊經歷讓我們更進一步認識到連接的價值，一切的技術最終都要服務於人。繼續深化人與人的連接，服務與服務的連接，讓連接創造價值，這是我們不斷進化的方向。