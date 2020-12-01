  • 20°C
香港時間 : 20201201日 (二) 23:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

騰訊馬化騰於《三觀》前言全文　談對2020年的感悟

股市 22:19 2020/12/01

分享：

騰訊馬化騰《三觀》前言全文

騰訊 （00700） 首席執行官馬化騰於騰訊集團年度特刊《三觀》中前言的全文。不管時代怎麼改變，在商業世界裡有一些基礎的原則是不會變的。比如說為用戶創造價值，去一線發現問題。

馬化騰於《三觀》前言精華，看【下一頁】

馬雲外灘金融演講全文，看【下一頁】

騰訊已經走過了22年的歷程，我們積累了自己的企業文化。我也常常思考什麼是騰訊人最基礎的東西？不管是對人，還是公司，重大挑戰時刻的選擇，往往最能凸顯你真正的價值觀和最樸素的信仰。

2020年無疑是充滿挑戰的一年。在這一年，我們為新冠疫情和國際局勢的變化擔憂，也為公司上下在面對挑戰時展現出的團結協作、堅韌擔當感到欣慰。從年初武漢疫情爆發，隨後在全球蔓延，中美關係不斷惡化，8月微信在美國被捲入爭端，各種不確定性前所未有地加大。行業格局也發生了很大變化，新的獨角獸，從幾十億、幾百億到幾千億美元的公司迅速成長起來。

在互聯網這個快速疊代的行業，企業的發展只有進行時，沒有完成時。作為一家22歲的公司，我們如何繼續成長，回顧過去這特殊的一年，我有一些感悟。

往內看，真正有價值的需求都是簡單樸素的

今年沖到億級用戶的騰訊會議，是從開會投屏這個最簡單的內部需求入手的，經過兩三年時間打磨成型。小龍他們當時做QQ郵箱時，包括我在內，團隊都把QQ郵箱變成了自己的工作郵箱。用戶需求復雜多變，有時用戶自己很難清楚地表達到底需要什麼。 　　

所以往內看，把自己當成用戶是一個很好的方法。真正重要的需求是有共性的。我們最早做即時通信，判斷一個功能好還是不好，用戶喜不喜歡，都會問自己：這個是不是實用，是不是好用，是不是容易用？我們以一種用戶的心態去本能地捕捉用戶價值，不是理性，而是本能。就是這樣一個簡單的做法，樸素、直接、有效。

去一線，找戰場、找方法

騰訊廣告數據管理平台（DMP）今年經歷了大規模重組，數據團隊走到一線，和投手直接溝通後才理解了客戶的痛點，並以此為起點，開始了後台系統的改造。

過去工程師很少走到前台來與客戶接觸，但在數字化過程中，從消費互聯網到產業互聯網，各行各業都在發生深刻的變化，甚至工作的流程、生意的邏輯、行業生態都在劇變。廣告、內容領域已全面轉向數據驅動，金融、零售、教育、醫療的變革也已開始。 　　

技術正在全鏈條地重塑產業生態的每一個環節，從生產製造到物流營銷。對於新的技術趨勢的理解需要跨部門、跨公司、跨領域的協作，環環相扣，步步銜接。這是一個共同進化的過程，如同生物進化一樣，每一個個體的選擇將影響到最終演化的路徑。反應的速度也是影響的關鍵因素。在這樣的變革面前，無論To B還是To C，每個人都要打破傳統的界限，盡可能去一線尋找解決問題的方法與思路，才能重新定位，更快到達下一個路標。

往前看，抓住機會

今年是公司成立22週年，也是深圳經濟特區建立40週年。站在這個節點，能夠更真切地感受到我們與這座城市、與國家命運的同頻共振。公司在成長過程中，經歷過幾次大的跨越。 22年前，公司在賽格園區辦公室起步時，一無所有，最艱難的時候連服務器都買不起。

但我們一直有一種敢拼敢闖不服輸的精神，一路從即時通信拓展到內容服務更多領域，從PC時代走到移動互聯網時代，這兩年又深耕產業互聯網，不斷打開了新的空間和戰場。在企業的成長中有一些關鍵機會，跨過去能飛得更遠，跨不過去會掉隊，甚至倒下。

現在，一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯網。從實時通信到音視頻等一系列基礎技術已經準備好，計算能力快速提升，推動信息接觸、人機交互的模式發生更豐富的變化。

這是一個從量變到質變的過程，它意味著線上線下的一體化，實體和電子方式的融合。虛擬世界和真實世界的大門已經打開，無論是從虛到實，還是由實入虛，都在致力於幫助用戶實現更真實的體驗。從消費互聯網到產業互聯網，應用場景也已打開。通信、社交在視頻化，視頻會議、直播崛起，遊戲也在雲化。隨著VR等新技術、新的硬件和軟件在各種不同場景的推動，我相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。

以正為本，迎難而上

長期來看，如何應對內外各種挑戰，把握關鍵機會？外部環境很難左右，關鍵還在於發展自己的能力。在《基業長青》中，柯林斯推崇那些更注重自我改進，而不是把對手當作最終目標的公司。對我們也是如此，在這個黑天鵝滿天飛的時代，我們更需要目光向內。

從這本年刊裡，我們可以看到公司不同團隊的努力方向，都聚焦在打造科技與文化的基礎實力上，在不同領域踐行公司“正直、進取、協作、創造”的價值觀。企業就像一個火車頭，在路上需要有人不斷貢獻，才能推動火車不斷前進。在我們的價值觀裡，正直是最基本的。

正直是一種信仰，正直也是規則和底線。我們堅持正直，是因為相信這樣做是好的、對的，不是為了“成功”。當然，不能剝奪我們堅持正直純粹也能成功的機會，儘管可能會更難一些。對正直的堅持，吸引了一批秉持同樣價值觀的同路人，也幫助我們自省、反思與向善，這是騰訊一路走來的基石。

雖然外部困難和變化在常態化，我們要以正為本，迎難而上。在疫情中，我們全體總動員，在科技向善的使命感召下，跨越障礙，同心戰疫，與很多國內外合作夥伴、機構結下生死之交，也讓我們更加堅定了我們的選擇。六年前，我們提出，騰訊要做連接器，不僅要把人連接起來，也要把服務與設備連接起來。疫情期間的特殊經歷讓我們更進一步認識到連接的價值，一切的技術最終都要服務於人。繼續深化人與人的連接，服務與服務的連接，讓連接創造價值，這是我們不斷進化的方向。

香港股票 騰訊控股（00700） 馬化騰

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　恒指夜期跌24點（不斷更新）

下一篇文章

【配股潮】比亞迪向中證監申請增發H股　發行規模未定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）