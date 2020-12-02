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【網上展覽】秋季採購匯吸逾2.7萬買家　貿發局：網上展受業界歡迎

商業 10:00 2020/12/02

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香港貿發局副總裁周啟良表示，今次的展商及買家數目，較7月的夏季採購匯「夏季採購匯｜網上展」增了一倍，可見網上展廣受業界歡迎。（貿發局提供圖片）

疫情令不少展覽改為網上舉行，香港貿發局「秋季採購匯｜網上展」於日前(11月27日)結束，匯聚2,600多家展商，吸引逾2.7萬名來自132國家及地區的買家，香港貿發局副總裁周啟良表示，今次的展商及買家數目，較7月的夏季採購匯「夏季採購匯｜網上展」增了一倍，可見網上展廣受業界歡迎。

【限聚令收緊】工展會展商：政府要求取消工展會　主辦機構或需1月前退回8成參展費及全數宣傳費

【施政報告2020】資助中小企參加網上展覽　紡織企業：加大參展誘因

他續指，買家主要來自印度、印尼、日本、韓國等，按他們的採購需要，促成了9,000多場網上商貿配對會議，讓買賣雙方作深度聯繫，提高合作機會。網上展的商貿配對平台「商對易」(Click2Match)，利用人工智能為買賣雙方作配對推介，並提供會議排程、視像會議、實時聊天及交換電子名片等功能。

此外，貿發局於展覽期間，向展商及買家進行網上問卷調查，結果顯示，96%受訪展商認為，參展已達到至少以下一項目的，包括探索市場潛力、擴充客源及接觸新客戶、保持市場曝光、發布新產品、推廣公司品牌，以及了解市場資訊及產品趨勢。

調查亦發現，64%受訪展商明言將來會以線上和線下結合作為主要的推廣渠道，買家方面，則有85%受訪者表示線上和線下結合作為未來其中一個主要採購渠道。

【施政報告2020】擴建會展設施難救近火　展覽業：對建築工程界更有利

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責任編輯：朱悅瀅

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