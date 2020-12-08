【配股潮】比亞迪向中證監申請增發H股獲受理　發行規模未定

▲ 比亞迪表示向中證監申請增發H股

多家公司部署年底配股，比亞迪 （01211） 上周公布，向中證監提交新增發行H股的申請材料，比亞迪更新進度，今日（8日）收到中證監發出的申請受理單。比亞迪暫未確認發行規模，集資所得預計將用於補充營運資金、償環帶息債務、研發投入和一般企業用途。

比亞迪上周公布有意配股後股價一度跌近一成，其後股價回穩。比亞迪周二股價升2.5%，報181.4元，成交21億元，仍低於公布配股意向前的187.6元。

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多隻港股於年底前配股，詳情可按下圖了解

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比亞迪表示，增發H股會基於6月份周年股東大會（AGM）一般授權，即最多可發行至AGM為止的20%H股股本，實際發行H股股數由公司與配售代理按市場情況和公司資金需求而定。

比亞迪補充，即使申請獲中證監受理，仍需經中證監、港交所 （00388） 等監管機構核准，具有不確定性。

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編輯：麥德銘