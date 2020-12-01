【新股IPO】恒大物業6666明日掛牌 一手中籤率50% 暗盤跌穿招股價

由中國恒大（０3333）分拆上市的的恒大物業（新上市編號：06666）將於明日掛牌，其上市前夕暗盤較招股價微跌0.3％。根據輝立交易平台顯示，恒大物業暗盤高開0.01元報8.81元，最高曾見9.11元，低見8.73元，暗盤收市報8.77元，較招股價8.8元跌0.3%。

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恒大物業以每股8.8元接近下限定價，集資淨額69.16億元，一手中籤率50%，抽12手（6000股）可穩中一手。該股是次集資所得，將用於戰略收購及投資；開發其增值服務；升級訊息系統及設備；招聘及培養人才及營運資金。

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恒大物業為內地最大及增長最快的綜合物業管理服務提供商之一，據中指研究院數據顯示，2019年在內地物業服務百強企業中，以項目所覆蓋城市數目計，恒大物業排名第二；分別以總收入、總毛利及總淨利潤計，恒大物業排名第三；以簽約面積計排名第三及按在管面積計排名第四。

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恒大物業是次上市共引入了21位基石投資者，合共認購72億元，以集資最多約158億元計，已幾近鎖定近半的集資額。至於基石投資者名單，亦粒粒皆星，其中包括AI公司商湯科技（SenseTime）、中國燃氣 （00384） 、招商局資本等。

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記者：張以正