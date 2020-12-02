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WeWork新月費會籍計劃2,320元起　地點涵蓋大灣區主要城市港深廣滬

商業 09:00 2020/12/02

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共享空間品牌WeWork今天宣布，於香港推出「WeWork All Access」會籍計劃。（WeWork提供）

共享空間品牌WeWork宣布，於香港推出「WeWork All Access」會籍計劃，讓不同規模的企業可享WeWork遍佈各大城市，包括大灣區等地點的服務。由2020年12月1日起，選用新「All Access」會籍計劃，月費2,320元起，可透過會員平台，預約辦公空間。

WeWork香港及台灣區總經理葉秀蘭表示，WeWork明白現時各行各業愈來愈重視工作模式的靈活性和便利性。新計劃推出後，會員可從多個WeWork服務點中，選擇最適合業務所需和最方便的辦公空間，包括大灣區主要城市，為有意藉著大灣區項目推動下，開拓新市場的人才及企業帶來優勢。

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【旅遊寒冬】旅遊業：疫情至今已裁減1000人　料農曆新年後小型旅行社現倒閉潮

全新的WeWork All Access會籍計劃，以月費方式收費，包括工作空間、公共空間、獨立電話亭、多用途的大小會議室、Wi-Fi，以及企業級影印機等商務配套服務。旨在為擁有彈性工作模式、遙距或分佈式工作團隊、以及需要經常公幹的企業而設，可透過WeWork遍佈區內商貿市場，包括位於香港、廣州、深圳、上海、北京等服務點，到就近居住地點或商業活動的WeWork社區工作，縮短通勤時間。

責任編輯：馬意文

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