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【每日焦點】Google最新搞作！年度排行榜、全新Logo設計相繼出爐

科技 20:15 2020/12/01

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2020年進入倒數階段，Google當然把握機會進行不同的活動。

2020年進入倒數階段，Google當然把握機會進行不同的活動。除了回顧今年最受歡迎的應用程式外，Google更在首頁中的Logo上換成「December global holidays」動畫，希望能夠藉由聖誕燈光，願用戶平安渡過2020年。

Google Play香港今（1日）揭曉2020年度最佳排行榜 ，包括最佳應用程式、 最佳遊戲、以及由Google Play 用戶投選的最受歡迎獎項 。而在2020年，顯然因為疫情促使一些有趣的趨勢，如手機遊戲、健身工具等均榜上有名。

Google Play香港2020年度排行榜　健身App疫下崛起

除此之外，Google今（1日）在Google首頁中的Logo上換成「December Global Holidays」動畫，根據不同國家的情況和天氣，換成不同的Google Doodle主題，如香港、台灣等就換成聖誕燈飾、澳洲進入夏季就製作了熱氣球及太陽等的新設計。

Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays

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責任編輯：曾曉汶

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