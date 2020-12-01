Koenigsegg Gemera 首次亮相中國 混能動力強媲美兩座

瑞典汽車品牌Koenigsegg剛在中國發佈全新終極級GT車型Gemera，也引起車迷討論。除了超卓動力之餘，內部空間設計也顯得寬敞，可容納四位乘客，讓車主能有更佳的駕駛體驗同時，也照顧了有家庭需要的跑車愛好者。

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兆瓦級功率

發佈會在Koenigsegg的上海展廳舉行這是繼今年3月Gemera於日內瓦進行全球線上首發後，該車型首次在中國亮相。全新兆瓦級GT車型搭配的是雙渦輪Freevalve引擎，動力輸出功率達1.27兆瓦力，以及3,500牛噸米扭矩，從0至100公里/小時加速僅需1.9秒，甚至可極快地加速到400公里/小時配備相當誇張。

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三個電動馬達

Gemera三個電動馬達分別位於兩個後輪和引擎曲軸，可同步輸出800千瓦或1,100馬力，或單獨輸出1,400馬力。配合搭載了採用乾式油底殼潤滑的2.0升雙渦輪Freevalve引擎，可輸出600馬力和600牛噸米扭矩。整個動力系統被稱為Tiny Friendly Giant （簡稱為TFG），可產生1,700馬力或1.27兆瓦的綜合功率輸出。與傳統的內燃機相比，TFG提供了更輕量化和更高效的動力解決方案，TFG預示著未來動力系統的趨勢。

混能系統

這款四座車型搭載了動力及電力系統，如果插上電源並註入第二代乙醇（Gen2.0）或二氧化碳中性甲醇（如Vulcanol）或其混合物，Gemera則可像電力驅動的汽車一樣實現碳中性的效果，即使在第二代可再生燃料普及之前，這款兆瓦級GT車型也可使用E85生物燃料或者普通燃料。

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責任編輯：翁嘉陽