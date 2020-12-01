【H5N8】韓國、荷蘭部分地區爆發禽流感 全港即日起暫停進口禽類產品

食安中心於周二(1日)宣布，因應世界動物衞生組織通報，指韓國全羅北道井邑市和荷蘭弗里斯蘭省及南荷蘭省爆發高致病性H5N8禽流感 ，因此，中心指示本港業界即日起暫停進口上述地區的禽肉及禽類產品(包括禽蛋)，以保障公眾健康。

發言人指，當局已就事件聯絡韓國及荷蘭當局，並會密切留意世界動物衞生組織發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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根據政府統計處的資料顯示，本港今年首九個月從韓國進口約740噸冰鮮和冷藏禽肉及約90萬隻禽蛋，以及從荷蘭進口約4,600公噸冷藏禽肉。

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責任編輯：潘曉豐