【馬化騰三觀】馬化騰：移動互聯網將迎下一波升級　「上不了船的人將逐漸落伍」

▲ 馬化騰表示，移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，並稱之為全真互聯網。

騰訊 （00700） 首席執行官馬化騰於騰訊集團的年度特刊《三觀》撰寫前言，指回顧2020年充滿挑戰，並得出一些感悟。馬化騰表示，「隨著VR等新技術、新的硬件和軟件在各種不同場景的推動，我相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。」

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馬化騰提到，騰訊一路從即時通信拓展到內容服務更多領域，從PC時代走到移動互聯網時代，這兩年又深耕產業互聯網，不斷打開了新的空間和戰場。在企業的成長中有一些關鍵機會，跨過去能飛得更遠，跨不過去會掉隊，甚至倒下。

現在，一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯網。從實時通信到音視頻等一系列基礎技術已經準備好，計算能力快速提升，推動信息接觸、人機交互的模式發生更豐富的變化。

馬化騰表示，這是一個從量變到質變的過程，意味著線上線下的一體化，實體和電子方式的融合。虛擬世界和真實世界的大門已經打開，無論是從虛到實，還是由實入虛，都在致力於幫助用戶實現更真實的體驗。從消費互聯網到產業互聯網，應用場景也已打開。通信、社交在視頻化，視頻會議、直播崛起，遊戲也在雲化。

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他指，如何把握關鍵機會關鍵在於發展自己的能力，皆因外部環境很難左右，又提到在《基業長青》中，柯林斯推崇那些更注重自我改進，而不是把對手當作最終目標的公司。

在這個黑天鵝滿天飛的時代，我們更需要目光向內。

馬化騰指，企業就像一個火車頭，在路上需要有人不斷貢獻，才能推動火車不斷前進，而正直是最基本的價值觀。「雖然外部困難和變化在常態化，我們要以正為本，迎難而上。」

全文：Pony：以正為本，迎難而上

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編輯：袁諾曦