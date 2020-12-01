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【零售寒冬】本港10月零售跌8.8%　零售管理協會：逾2成會員將裁員結業

商業 19:44 2020/12/01

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香港零售管理協會主席謝邱安儀預計，政府近日收緊限聚令後，零售商對12月聖誕旺季會更悲觀。（林宇翔攝）

本港10月份零售業銷貨價值按年跌8.8%，跌幅較9月略為收窄4個百分點。香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，10月錄單位數跌幅主要因為去年10月受社會事件影響，比較基數低，加上10月疫情緩和，使本地市況較穩定所致，但整體零售仍疲弱。

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她透露，旗下會員反映11月的生意，與日常生活有關的類別，如便利店、超市等，跌幅較溫和，甚至有單位數增長或持平，但鐘錶珠寶錄雙位數跌幅，化妝品更大跌4至6成，預計政府近日收緊限聚令後，零售商對12月聖誕旺季更感悲觀。

逾2成會員12月起裁員　54%會員明年第1季關店

隨着保就業計劃完結及本港爆發第4波疫情，謝坦言，旗下會員為大型連鎖零售商，涉及超過3,200間店舖及4.3萬名員工，超過2成會員反映12月起將裁員，幅度由少於1%至2成不等，主要是重災區的行業，如服裝、鐘錶珠寶。

至於結業情況，她透露，27%會員將於12月關店，54%公司更將於明年第1季關店，關店幅度高達2成，形容情況十分嚴重，再一次呼籲業主減租。

疫情下遊客盡失，她表示，本地網購平台大多限於日常用品，但依賴遊客的產品類別，涉及運輸、出口稅等問題，希望政府建立跨境網站渠道，幫助零售商的跨境生意。

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記者：朱悅瀅

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