抖音批騰訊「泛濫檢舉」遊戲影片侵權　Dota、魔獸世界等非騰訊出品都被投訴侵權

▲ Dota2版權由Valve持有，跟騰訊無關。

騰訊 （00700） 和抖音近年在社交平台發展屢有糾紛，抖音最新發聲明指，近期屢有抖音用戶指出，在平台發布Dota2、魔獸世界等非騰訊出品或發行的遊戲影片，都被騰訊投訴侵權下架。

▲ 內地網民早前在社交媒體反映，指自己在抖音發表的遊戲影片被騰訊侵權。

抖音表示，用戶投訴內容屬實，騰訊確實有就相關Dota2和魔獸世界影片作出侵權投訴，並要求抖音下架相關影片。抖音指，在用戶所發布的影片中，如果出現騰訊旗下遊戲畫面或其他元素（例﹕人物角色、地圖），騰訊擁有著作權，可要求抖音將影片下架。

抖音續指，雖然「無法認同」騰訊的主張，但公司仍需按照法律處理。由於騰訊早前投訴侵權的視頻數量較多，故此工作人員執行了部分來自騰訊的「不合理投訴」。

▲ 抖音早前發表公告，回應用戶投訴影片被騰訊投訴下架事宜。

騰訊在2019年5月深圳南山法院曾經起訴抖音，要求抖音刪除跟《王者榮耀》有關的遊戲視頻。

相關文章﹕【科技壟斷】反壟斷法對騰訊700影響多大？ 不傷及遊戲、微信或對淘寶、抖音開放

【騰訊股價】騰訊手遊《王者榮耀》上月吸金全球第一 按年升87%

【騰訊股價】《王者榮耀》日活躍用戶平均達1億 全球首個「億」級遊戲產品

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚