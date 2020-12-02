【低價成交】麗城花園2房減價8%創逾1年新低價 上車客趁亂市執平貨

疫情下本港經濟前景愈來愈不明朗，特首林鄭月娥日前更指擔心保就業計劃於11月底完結後，本港將出現結業潮，市場相信未來失業率未見頂，但樓市購買力仍不斷，特別是不少上車客趁亂市執平貨。

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中原地產分行經理黃志輝表示，剛性需求高企，只要放盤具一定的議價空間，不難吸引買家承接。其中荃灣麗城花園1期3座低層C室，實用面積470平方呎，兩房間隔，開價640萬元，議價後業主願減53.2萬元或8%，單位即以586.8萬元成交，折合平均實用呎價12,485元，創屋苑逾1年樓價新低。

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黃志輝表示，買家為上車客，認為區內生活配套齊全，上址價錢吸引，迅速拍板承接。原業主於2016年以370萬元買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利216.8萬元或59%。

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記者：陳詠妍