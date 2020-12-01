【蔚藍東岸價單】五礦地產乘勝加推　蔚藍東岸折實價453萬起

內房五礦地產（00230）在港首個項目、油塘蔚藍東岸加推第三張價單，涉及138伙，設開放式至三房間隔，以最高折扣率計，折實價由453.42萬元起，至最貴1,876.62萬元，實用呎價則約17,938元至24,762元。發展商說，第三張價單價格是因應單位樓層較高及景觀較開揚而調整。

值得留意的是，若要受惠新按保計劃，承造高成數按揭的話，則要使用建築期付款辦法。若使用建築期付款辦法，有77伙單位折實價低於1,000萬元。

一房示範單位

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兩房示範單位

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三房示範單位

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有鑑於疫情爆發嚴重，政府為市民衛生及安全著想，再一步收緊防疫措施，蔚藍東岸將於周三（12月2日）起，嚴格執行以下的措施：

1) 由三樓排隊等侯區開始，來賓只可以2人一組（包括地產代理）到場參觀，每一組客人更要保持最少1.5米的社交距離

2) 每位來賓進入銷售中心時都要配載口罩及進行體溫測試，銷售中心內亦設有酒精潔手液讓來賓精潔雙手。

3) 如因銷售中心人流過多，將會暫時停止讓來賓進入，以保持室內有適當社交距離

4) 示範單位及其他公用部份會保持每小時消毒清潔

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