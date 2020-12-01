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【新冠肺炎】60歲中港貨車司機確診 曾到茶餐廳買外賣

環球政經 19:27 2020/12/01

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廣東深圳羅湖區今日（12月1日）通報，一名60歲香港貨車司機陳雪康於（11月30日）上午從文錦渡口岸入境，羅湖區防疫人員為他進行核酸檢測，發現其為確診患者。據知陳男為中港貨車司機，每天均會往返深港兩地，近5次核酸檢測均為無感染。

【新冠肺炎】限聚令收緊至2人 食肆晚上10時後禁堂食 最新防疫措施一覽：【下一頁

患者周一曾到平湖白泥坑的茶記茶餐廳買外賣，另外到平湖海吉星農批市場入貨，過程中未有離開貨車。陳男當日於傍晚6時10分離開平湖，從文錦渡口岸排隊過關。陳男目前被送到指定醫院接受集中隔離醫學觀察，所到過的地方亦已經進行全面消毒。

【新冠肺炎】新增5間檢測中心 郵局周六起日派5000個樣本瓶：【下一頁

深圳衞健委指該陳性貨車司機為香港人，一直居住在香港，上月29日出現過輕微咳嗽，購買成藥食用後感覺有好轉未有求醫，直到深圳市疾控中心周二凌晨覆核後，證實陳男確診，目前已追蹤52名密切接觸者，均被集中隔離，經核酸檢測後為無感染。

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責任編輯：翁嘉陽

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