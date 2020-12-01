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【AWS】AWS發佈Amazon EC2新執行個體　適用Apple macOS環境

科技 19:22 2020/12/01

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Amazon Web Services（AWS）就發佈適用於Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）的，全新Apple macOS執行個體（EC2 Mac執行個體），並已在美國推出。

Apple（蘋果）早前就發布了全新的macOS，今日（1日）Amazon Web Services（AWS）就發佈適用於Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）的全新Apple macOS執行個體（EC2 Mac執行個體），並已在美國東部，維珍尼亞州北部、俄亥俄州、俄勒岡州、愛爾蘭和新加坡推出，並即將擴展至其它地區。

據了解，該建基於Mac mini電腦的EC2 Mac執行個體，可讓客戶首次能夠在AWS雲端執行按需的macOS工作負載，將AWS的靈活性、可擴展性和成本優勢推廣給Apple開發人員。

＞＞＞【蘋果誤導】iPhone廣告誇大防水效果　蘋果遭意大利政府重罰9278萬

>>>【加密貨幣】數碼貨幣嶄露頭角　環球央行漸重視

透過使用EC2 Mac執行個體，為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV和Safari建立應用程式的開發人員，可以在數秒鐘內設置和使用macOS環境，並根據需求動態擴展容量。  

EC2 Mac執行個體，客戶可在AWS上執行macOS工作負載，開發人員如希望增加運算能力以進行更多建構、執行更多測試，只需點擊數次，便可設置和使用macOS運算環境，進一步自動化開發流程。客戶還可以將跨平臺的Apple、Windows和Android應用程式開發整合到AWS上，提高開發人員的生產率並縮短。

EC2 Mac執行個體由Mac mini電腦組合，即配備Intel第八代3.2GHz（4.6GHz Turbo）Core i7處理器，6個實體／12邏輯內核和32 GiB記憶體，以及AWS Nitro System，可透過高速Thunderbolt 3連線提供高達10 Gbps VPC網路頻寬和8 Gbps EBS儲存頻寬。 

由AWS Nitro System獨特賦能的Amazon EC2 Mac 執行個體，可以像其他Amazon EC2執行個體一樣，將Mac mini電腦變為具有Amazon VPC網路和Amazon EBS儲存的完全整合和託管的運算執行個體。 EC2 Mac執行個體可按需購買或透過Savings Plans購買。

＞＞＞Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays

責任編輯：李彥煒

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