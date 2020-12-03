【有故事的人@iM網欄】都市「義靈」 凡仙傳奇： Samsāra（輪迴）

他不愛被標籤為任何一種人，但當他的能力越變越強，能幫助的人更多，他也不再介意，也不再反感大家對他的稱呼「凡仙」。因他不收費、不收禮、絕不收利是（紅包），大家也把他當作都市「義」靈。

剛開始的時候，凡仙只知道他能跟貓貓狗狗溝通，但經過一次意外的事件，他才知道，他的能力可以更進一步，與毛孩以外的靈─包括人─溝通。

凡仙的同事十月懷胎，全家歡欣地等待嬰孩呱呱墮地。只是等了又等，在醫院已經第三天了，還是沒動靜要出來。同事的媽媽眼看女兒連續幾天忍受著分娩疼痛，當然心疼。她也是過來人，明白箇中說不出來的感受，但也無可奈何，醫生主張孕婦順產，非到危機關頭都不會貿然進行剖腹分娩。

剩下來的，就是⋯⋯等！

那天剛過午，凡仙收到同事媽媽的電話。

姨姨委實是太焦慮了，又苦於找不到方法，希望凡仙幫個忙，看看肚裡的孩子是不是……有什麼狀況。

凡仙理解姨姨的擔憂，但他從未與貓貓狗狗以外的靈接觸過，怕做不來，但聽著姨姨不安的聲音，也不忍心，回姨姨說：「 我試試。」

凡仙如常的集中精神，提高自己的專注力，靜心投入溝通的模式，在一片心靈的寂靜空間找尋這未出生的胎兒。

然後，他們連上了。

是個女娃，狀況沒什麼，就是有個心結。

她回應凡仙跟外面所有人同一個「為什麼還不出來？ 」的問題。

一個強烈的反應，令凡仙也愕了愕：「這世界怎麼變成這樣了，我害怕！我不想來了。 」

不想來？是不是有點晚了？可以說不來就不來嗎？

當下凡仙一心要幫這女娃打消放棄的心思，連忙忙解釋說：「 這是一個不錯的家庭，雖不是大富大貴之家，但也能讓妳安穩的過活。」

女娃沒回應，似是不同意。凡仙再努力遊說道：「妳要是決意不來，那妳媽媽也有危險。一個不如意，妳跟她雙雙兩命嗚呼的話，那…… 」

這麼不吉利的說話，凡仙也說不下去，但女娃還是非常安靜。

凡仙再加力：「那你得再排隊再投胎。 」投胎嘛，凡仙也不大確定，但人命關天，心想：豁出去吧！

他繼續說：「待再排得到妳時，說不定把妳編了去第三世界，什麼埃塞俄比亞的，到時要捱苦挨餓呢！真的想放棄今天這個機會？ 」

女娃更安靜，好一陣子，凡仙再催促：「 來不來？」

女娃不耐煩的回說：「你好煩耶。我來就是了。」

凡仙退回來，安慰了姨姨，說覺得應該沒事，請她安心再等等。

他也挺忐忑的，這女娃真的會如實出生？

一個小時後，姨姨微信凡仙，說娃娃出生了，胖胖的，好可愛。



凡仙鮮於紀錄他的不凡事，但這次他特別記下：

究竟這世界有否輪迴 ? 的確無人知曉，也無從印證。

但這娃娃，除了是第一個明擺著我煩住她的女生，也是我第一次與人的靈溝通的經驗。

這「對話 」跟這結果可能是巧合， 但也令我真的相信輪回這個說法。

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作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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