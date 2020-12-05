【Mosaic慢慢砌@iM網欄】電子遊戲風馬賽克 Space Invader

2015年 BMQ舉辦了一個 Wipeout 展覽，我第一次知道有位叫Invader的人士。從來沒玩遊戲機，電子遊戲的我，也是第一次知道有個著名的電子遊戲叫 Space Invader。而 Invader的靈感就來自Space Invader。引起我對 Invader 注意的，當然是因為馬賽克。



每次經過銅鑼灣，車繞過油站，向前行一會就見到Invader 在大廈外牆的馬賽克作品——李小龍。簡約的線條，幾塊瓷磚，就看出那是李小龍，而且非常可愛！

相信好少公眾見過Invader 本人，他喜歡戴着面具，在其網站上表示，他可以在自己的展覽上看着不認得自己的觀眾。最早他想用帆布，但好快發覺，瓷磚是把電子遊戲搬到現實世界的最佳表現手法。

▲ 大家經過銅鑼灣可以欣賞一下Invader 砌的李小龍馬賽克



Invader 是法國人，畢業於巴黎的歷史悠久的 Ecole des Beaux - Arts及索邦大學,所以當上世紀九十年代開始在街頭牆壁上砌馬賽克，也是由巴黎開始，然後發展至整個法國以至世界各地。 至今 Invader已在79個城市做了3955個「入侵者」，花了一百五十萬塊瓷磚。有興趣的朋友可以去他的網站搜索一下佔領地圖。



他每次砌馬賽克的地方都是精挑細選，長期觀察，如刺中都市的神經。他會用水泥或有效的膠水砌上馬賽克，因為在拍賣會上高價成多，有好多人去偷他的作品，移走在街上的作品，然後想賣出去。諷刺的是，小偷弄壞了 Invader的作品，就買新瓷磚去修補，然後再花功夫「修舊如舊」，Invader覺得這些小偷索性買瓷磚自己砌，其實不用那麼破壞他的作品。



在香港的展覽舉行前，Invader的作品剛被砌上街，就好快給食環署剷走，當時還有不少媒體報道，除了驚訝於食環署的效率，當然也批評政府不懂藝術和文化。後來Invader就成為城市的裝置亮點了，更有商場邀請他合作。



我佩服Invader的創意，把馬賽克砌上街，讓好多人認識馬賽克，也令城市更加有趣！



但我不會羡慕他，我有我的個性，喜歡馬賽克的切割痕跡，不滿足四四方方的拼圖，愛好花花草草……所以馬賽克才是千變萬化的！

▲ Invader 在2015年於香港舉行的Wipeout 展覽中的部分作品





攝影：洪捷



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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