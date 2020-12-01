  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 20:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】擬收緊防疫措施 美國加州或再次推出居家令

環球政經 19:42 2020/12/01

分享：

美國疫情持續，國內部分醫療病房更面臨超出負荷的問題，加州州長Gavin Newsom於當地時間周二(1日)預告，或將於未來兩天推出更嚴厲的防疫措施，並不排除推出居家令。

他指，加州醫療病房的運作將於12月中或之前超出負荷，並警告只有改變公共衞生政策和社會行模式，才可阻止病毒傳播。在過去兩個星期，因新冠肺炎疾病而入院人數已升至90%，當中更有30%患者最終需入住加護病房或依靠呼吸器。

【美國疫情】周四感恩節估計美國5000萬人外遊 憂重演武漢500萬人離城令疫情擴散：【下一頁

【美國經濟】大摩亞洲前主席羅奇再警告：美國經濟恐陷「雙底衰退」：【下一頁

當局現正考慮再次推出「居家令」，禁止居民外出；由上周開始，加州大部分地區已實施宵禁，每晚10時至翌日清晨5時禁止社交聚會和其他不必要的活動。同時，洛杉機郡由11月30日起，採取為期3個星期的禁令，禁止當地所有的家庭聚會。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 美國 疫情

上一篇文章

Koenigsegg Gemera 首次亮相中國 混能動力強媲美兩座

下一篇文章

【蔚藍東岸價單】五礦地產乘勝加推　蔚藍東岸折實價453萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌
【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌