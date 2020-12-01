【美國疫情】擬收緊防疫措施 美國加州或再次推出居家令

美國疫情持續，國內部分醫療病房更面臨超出負荷的問題，加州州長Gavin Newsom於當地時間周二(1日)預告，或將於未來兩天推出更嚴厲的防疫措施，並不排除推出居家令。

他指，加州醫療病房的運作將於12月中或之前超出負荷，並警告只有改變公共衞生政策和社會行模式，才可阻止病毒傳播。在過去兩個星期，因新冠肺炎疾病而入院人數已升至90%，當中更有30%患者最終需入住加護病房或依靠呼吸器。

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當局現正考慮再次推出「居家令」，禁止居民外出；由上周開始，加州大部分地區已實施宵禁，每晚10時至翌日清晨5時禁止社交聚會和其他不必要的活動。同時，洛杉機郡由11月30日起，採取為期3個星期的禁令，禁止當地所有的家庭聚會。

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責任編輯：潘曉豐