【限聚令收緊】工展會展商：政府要求取消工展會　主辦機構或需1月前退回8成參展費及全數宣傳費

本港爆發第四波疫情，一年一度的工展會亦可能受影響。日前有報道指，今年工展會將會取消，惟至今廠商會未有交代最新詳情。有展商指，現時未有受到消息，冀主辦方可盡快決定。

【安心出行】安心出行應用程式下載量逾27萬次 逾3萬個場所參加計劃

港府收緊防疫措施後，工展會官方網站指，因公共娛場所需要關閉14日，故原訂於12月12日開幕的工展會亦受影響。廠商會現正與政府部分商討安排，將盡快公布消息。

售賣寵物食品的「屈臣氏寵物藥妝」今年亦有參加工展會，品牌創辦人陳恩德指，廠商會原訂於11月30日前通知展商有關工展會的決定，惟剛剛才收到電郵通知，指政府要求取消本屆工展會；但廠商會正與港府爭取，以及研究其他可行辦法，並將於日內通知有關參展商。他又稱，按現時情況並以他理解，若工展會終告取消，主辦機構需向展商退回80%參展費用、一切宣傳及贊助費用等。陳稱，尊重主辦機構決定，冀顧及員工及客戶安全。

陳恩德透露，目前已投放7位數資金予籌備工展會，亦已準備好6個攤位的設計、贈品等。原本預計是次工展會可錄得數百萬生意額。因此，主辦機構愈早落實安排，品牌可及早處理人手安排、更改貨品用途。他又指，品牌已準備好後備方案，包括轉攻網上推廣、推出每周優惠等。

同樣有參與工展會的安記海味，其董事總經理潘權輝回覆本報查詢時，則指未有收到工展會的最新消息。

【旅遊氣泡】香港、新加坡旅遊氣泡押後至今年後 年底將檢視最新安排

【零售寒冬】香港10月零售挫8.8% 勝市場預期

記者：葉泳珊