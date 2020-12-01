【監視WFH員工？】微軟被批監視員工開會　新專利針對表情、肢體語言評分

▲ 微軟近日申請的一項新專利「insight computer system」，可以監視打工仔進行會議的情況並進行評分，即使是在家工作（WFH）期間進行線上會議都可能會被評分！

打工仔有想過開會時的表現，如果需要被電腦系統評分，後果會是如何？綜合外媒報道，微軟近日申請的一項新專利「insight computer system」，可以監視打工仔進行會議的情況並進行評分。即使是在家工作（WFH）期間進行線上會議，打工仔的一舉一動都可能會被評分！

報道指，該insight computer system專利會監視會議，根據出席率、面部表情、肢體語言、時間等對會議進行評分，作為生產力評分的工具。而這項專利技術須使用軟件工具、感應器及攝影鏡頭來評估，以確定會議參與者作出的貢獻以及執行任務的程度等。

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事實上，微軟在今年 10 月起在 Microsoft 365 啟用該insight computer system功能，已被批評是工作場所的延伸監視。不過該企就否認此說法，並指專利的目的是幫助企業，確保員工利用共享工作空間、雲端檔案共享等工具，進行最高效的工作。

另因為往往有不少商務會議的開會時間過長、出席率低，還反覆舉行，所以微軟指，透過該技術可幫助獲取會議細節的數據，改善會議品質或取消不必要的會議。

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責任編輯：張寶燕