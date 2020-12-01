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【小米1810】小米傳同時配股及發債 集資最多逾300億元

股樓投資 21:42 2020/12/01

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外電報道，智能手機生產商小米集團(01810)擬計劃同時透過配股及發債兩途徑，集資最多逾300億元。消息指，小米計劃折讓介乎6.3%至9.4%，即每股配售價23.7至24.5元，以先舊後新方式配售10億股，集資最多245億元。同時，小米發行總值8.55億美元，即約66.7億元的7年期零息可換股債券，換股價折讓約42.5%至52.5%。投資者可在５年後行使認沽期權。小米今日收報26.15元，跌1.3%。

換句話說，小米可集資最多311億元，高於2018年上市的集資淨額239億元。若然落實，意味小米跟隨多間中資企業，進行大型配股集資行動(見下圖)。

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2020年進行大型配股集資股份一覽：

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小米今次集資所得資金，將用作加強經營資本以拓展業務，投資於主要市場以擴大市場佔有率，投資於於戰略生態系統，以及其他一般企業用途。瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利負責安排今次交易。

另外，市場研究機構Gartner發表數據顯示，今年第三季全球智能手機的銷售量為3.66億部，按年跌5.7％。第三季智能手機銷量排行榜前五廠商分別為三星、華為、蘋果及OPPO，當中只有三星及小米錄得按年增長。結果亦代表小米成功把蘋果擯出三甲。

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撰文 : 李尚毅

經濟 小米集團－W（01810）

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