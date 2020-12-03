【C家教路@iM網欄】疫苗有望年內推出 市場避險情緒持續下降

新冠疫苗的故事再延續，美國及英國政府都期望聖誕節前將會陸續有市民可注射首批疫苗，相關疫苗美股落鑊炒完再炒，Moderna (MRNA) 上周升逾三成，本周再升逾兩成。準美國總統拜登正式提名前聯儲局主席耶倫任美國財長，市場期望新一輪的刺激經濟方案快將出台，加上疫苗消息繼續利好股市，令納指再創歷史新高。同時，感恩節黑色星期五的銷情強勁，帶動納指上周升接近3%。反而港股的科技股並沒有跟隨，騰訊（00700）及阿里巴巴（09988） 等一綫科技股都表現牛皮，現時市場仍出現較大波動的板塊輪動，可見內銀、內險等金融行業是其中熱受追捧的板塊，似乎買美股比港股更容易得多。

黃金價格最近的表現亦非常弱，一度穿破每盎司1,800美元，縱使美元指數持續下跌，資金都沒有流入至黃金相關資產上，同時恐慌指數(VIX) 亦有持續下降趨勢，反映市場的避險情緒正減少。基金現時持有的黃金期貨約一成多倉位，始終市場正憧憬著經濟復甦，避險資產的資金流出屬正常現象，由於筆者對黃金的部署是較長線的投資，期望未來還需要黃金用作投資組合的風險對沖，因此暫時並沒有任何動作。

筆者暫時的投資部署仍是摸著石頭，正嘗試尋找動力較強的公司彌補部份倉位正處下風的狀態。在舊經濟股方面，匯豐控股 （00005）現時已成為基金的十大持股之一。至於較弱的醫療板塊，上周五（11月27日）開始有點起色，被捲入第二輪高值耗材集中帶量採購的醫療器械公司都出現反彈，可是本周一（11月30日）中生製藥（01177）的第三季業績卻讓筆者非常失望，似乎帶量採購對藥企的競爭力影響甚廣，而且帶持續性。長遠來看，相信市場會繼續只偏好創新能力較強的公司。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有騰訊、阿里巴巴及匯豐控股的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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