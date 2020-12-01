【疫市推盤】政府加強防疫無阻發展商推盤 元朗山水盈新一批折實呎價最平由1.1萬起

疫情下政府再加強防疫措施，但無阻發展商推盤，加位於元朗錦田北，由路勁基建（01098）發展、集團旗下首個香港住宅項目，剛推出新一批單位價單，折實後最平呎價由11,129元起。

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發展商於周二（1日）公布加推全新第7座三房分層標準大宅及特色戶等合共34伙，其中有22個為三房標準大宅，屬三房連一套房連工作間及洗手間間隔，實用面積由984平方呎至1,006平方呎，單位最高折實價由1,096萬元至1,323萬元，折實呎價由11,129元至13,151元。3房折實樓價由1,096萬元起，將於本周六﹙5日﹚以現樓方式發售。

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山水盈於去年11月公布首張價單涉及67伙，當時折實平均呎價10,973元，是次新推出的單位折實後呎價約1.2萬元，較去年首批單位有約9%的加幅。但據中原地產網站的數據，現時元朗區二手私人住宅平均呎價約12,695元，山水盈開價仍低於元朗二手呎價。

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路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，山水盈 主要提供三房單位，項目7成半以上戶型均屬3房1套房連工作間及洗手間間隔，並提供不同特色單位及洋房。項目早前已售出217個單位，佔全盤單位總數超過6成半。



山水盈的另一優勢，是大部分單位擁有優越向南至向東座向，而且廳房同向，住戶可以享受舒心的河景及內園景致。第7座全座均為三房一套房連工作間及洗手間間隔，每層採兩梯兩戶設計，每戶更設私人升降機大堂，私隱度極高。

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記者：陳詠妍