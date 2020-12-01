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【泡泡瑪特IPO】泡泡瑪特9992招股抽唔抽？ 認購前的五大不可不知

股樓投資 19:06 2020/12/01

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泡泡瑪特（新上市編號：09992）接力登場，在公布招股詳情前這隻股份已受到關注，到底其吸引力何在？泡泡瑪特以推出「盲盒」玩具而聲名大燥，但可能香港的投資者不一定都十分熟悉這間公司，現在正進行招股，到底抽定唔抽？且來看看以下的介紹。

1. 靠「盲盒」奠定市場地位

泡泡瑪特成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。主要產品包括有「盲盒」（Blind Box），有如「扭蛋」的概念，單個定價數十元，買的時後不能拆盒，要購買後開盒才能知道盒中產品是甚麼，讓買家有種抽獎的感覺，既新奇又刺激，而想集齊某個系列的玩偶或開到自己心儀的款式，就會不停的購買來追尋目標。

泡泡瑪特9992即日起招股 入場費約7778元，想知詳情請按：【下一頁】

據弗若斯特沙利文報告所指，按參觀人次計，泡泡瑪特曾舉辦了中國最大的潮流玩具展。此外，公司的會員計劃、綫上潮流玩具社群及各種潮流玩具文化活動，亦形成了一個龐大且活躍的粉絲社群。

2. 業績爆發性驚人

泡泡瑪特在2017至2019年度，收入分別為1.58億元、5.14億元、16.83億元，增幅按年高達225%和227%；公司淨利潤則為156萬元、9952萬元、4.51億元。此外，其利潤率亦同樣超高，尤如開動了印鈔機一樣，以2019年數據計算，泡泡瑪特的毛利率高達64.8%，淨利潤率更高達26.8%。

3. 曾獲8輪融資

泡泡瑪特曾獲得8輪融資。就在今年4月才完成了Pre-IPO輪融資，金額超過1億美元。據資料顯示，泡泡瑪特自2010年成立以來已完成了8輪融資，投資方包括華興新經濟基金、正心谷資本、蜂巧資本、創業工場、啟賦資本、金鷹商貿和黑蟻資本等。此外，泡泡瑪特曾於2017年1月25日在新三板掛牌，但於2019年4月2日起退市。

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4. 目標在5年內打造成中國的迪士尼

泡泡瑪特創始人王寧稱公司為中國最大的潮玩公司，目標是5年後成為國內最像迪士尼的公司，擁有大量有價值的IP，孵化及挖掘更多國際化IP並將其商業化。

不過，心水清的人就記得閱文（00772）數年前上市時，同樣有投資者或管理層提出要做到迪士尼的Marvel，但結果是怎樣？目前是中國版Marvel還未做成，股價已跌至谷底，所以如今泡泡瑪特也嚷着要成為迪士尼的説法，大家可自行判斷。與此同時，相比於迪士尼等旗下的IP形象，泡泡瑪特的IP被此缺少「故事」，難以長久延續。

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5. 擁獨有IP 惟曾被指玩具抄襲

截至今年6月30底，泡泡瑪特運營93個IP，包括Molly、Dimoo等12個自有IP、PUCKY、the Monsters等25個獨家IP，以及56個非獨家IP。其中16個於今年上半年推出，預計下半年將推出至少14個新IP。2019年的收益分別超過100百萬元人民幣。

但要留意一點，在今年2月泡泡瑪特被指新品AYLA動物時裝系列盲盒疑似抄襲紅社動漫玩具公司旗下2017年發布的原創產品，消息一經發布即引發消費者討論。
 

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記者：張以正

泡泡瑪特（09992） 香港股票

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